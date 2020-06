Scheuer: 170 Millionen Euro Hilfen für Busunternehmen

Die Teilnehmer der Busdemo in Berlin haben ihre Fahrzeuge an der Straße des 17. Juni aufgereiht.

Berlin. Auch Betriebe aus der Region fordern, die Abstandsregeln in Reisebussen außer Kraft zu setzen – wie in Bahn und Flugzeugen auch.

Nach dem monatelangen Verbot von Busreisen in der Corona-Krise sollen die Betreiber in Kürze staatliche Hilfe erhalten. 170 Millionen Euro werden dafür noch in den geplanten Nachtragshaushalt eingestellt, wie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Mittwoch bei einer Demonstration von Busunternehmern in Berlin ankündigte. Der Bundestag stimmt voraussichtlich übernächste Woche über den Haushalt ab. Dann könnten die Betriebe im Juli auf das Geld zugreifen, sagte Scheuer.

Scheuer erhält das Go für die Hilfen von Kanzlerin und Vizekanzler

„In den letzten Wochen ist ihr Werkzeug, der Bus, stillgestanden“, sagte der Minister am Brandenburger Tor. Die Kosten für die Neuanschaffungen der letzten Jahre seien aber weitergelaufen. Die Vorhaltekosten müssten abgegolten werden. „Deswegen haben ich heute früh das Go bekommen von der Kanzlerin und dem Vizekanzler.“ Nach Ministeriumsangaben erhalten die Betriebe auf Antrag einen Zuschuss.

Rund 1000 Reisebusse demonstrieren in Berlin

Mit einer Sternfahrt von rund 1000 Reisebussen machte die Branche am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel auf ihre Lage aufmerksam. Dazu aufgerufen hatten der Internationale Bustouristik Verband RDA, die Gütegemeinschaft Buskomfort und der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO).

Auch Claudius Schmidt aus Wolfenbüttel ist dabei

An dem Fahrzeugkorso nahm auch Claudius Schmidt, Betriebsleiter beim Bus- und Reiseunternehmen Schmidt aus Wolfenbüttel, teil. „Es war sehr emotional“, sagt Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es war die erste richtige Fahrt seit Monaten.“ Um 5 Uhr war Schmidt mit seinem Bus in Wolfenbüttel gestartet. Auf der Autobahn habe er viele andere Busse mit dem selben Ziel getroffen. Zielpunkt in Berlin war die Straße des 17. Juni. „Dort haben wir angehalten und unsere Fahrzeuge aufgereiht“, berichtet Schmidt. „Es ist ein schönes Gefühl, so auf die Branche aufmerksam zu machen.“

Viele Busunternehmen stecken in der Krise

Fast 3000 private, zumeist familiengeführte Busunternehmen sind in Deutschland aktiv. Drei Monate nach Beginn der Kontakt- und Reisebeschränkungen stecken viele Betriebe in der Krise. Durchschnittlich liegt der Gesamtschaden je Unternehmen bei gut einer halben Million Euro, wie eine Branchenumfrage ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Jeder zweite Anbieter fürchtet demnach das Aus. Weggebrochen seien in der Corona-Krise vor allem Busreisen, Klassen- und Vereinsfahrten sowie Fahrten zu Konzerten.

In Niedersachsen dürfen Reisebusse unter Auflagen wieder fahren

In Niedersachsen dürfen Reisebusse seit dem 8. Juni mit geringerer Belegung wieder fahren. Zudem müssen Fahrgäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Aber: „Uns sagen die Gruppen auch noch für Herbst ab“, sagt Michael Schmidt von Schmidt Reisen aus Salzgitter. Er zeigt Verständnis dafür, dass Vereine nicht mit einem halb leeren Bus reisen wollen. Zu den geplanten Hilfen meint er: „Ich weiß nicht, ob das für die Ausfälle der Bustouristik reicht.“ Die Branche bestehe nicht nur aus den Busunternehmern allein, sondern aus einer ganzen Wertschöpfungskette. Auch stelle sich die Frage, an welche Bedingungen die Hilfen geknüpft seien. „Wichtiger wäre, wenn wir gleichbehandelt werden – wie Bahn und Flugzeug“, findet er. Die Betriebe fordern, die Abstandsregeln im Reisebus außer Kraft zu setzen. Schließlich dürften Bahn und Flugzeug auch alle Plätze besetzen.