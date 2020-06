Handelsverband fordert Ende der Maskenpflicht in Niedersachsen

Wer in Niedersachsen shoppen will, muss eine Maske tragen. Laut Mark-Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Niedersachsen-Bremen, nehme das vielen Kunden die Lust.

Knapp zwei Monate nach der Wiedereröffnung des Einzelhandels hat sich das Kaufverhalten noch nicht normalisiert. „Mittlerweile kommen mehr Menschen, aber es ist immer noch nicht vergleichbar“, sagt etwa die Braunschweiger Einzelhändlerin Frauke Allen, die den Spezialitätenladen Simply British betreibt. Mark-Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Niedersachsen-Bremen, sieht düstere Aussichten für die Region: „Etwa jeder dritte Betrieb hat spürbare Existenzängste“, warnt er.

Das Problem sieht Krack auch in den vorgeschriebenen Hygieneregel: „Viele Kunden haben keine Lust auf einen Einkaufsbummel mit Maske auf und ab“, sagt der Handelsverbandschef und fordert daher statt einer Maskenpflicht lediglich eine Maskenempfehlung im Einzelhandel. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in ganz vielen Bereichen des Landes keine oder kaum Fälle haben. Ohne einen konkreten Anlass weiter einzuschränken, ist nur schwer haltbar“, argumentiert er. Das Einhalten der Abstände erachtet Krack als das wichtigeres Mittel. „Masken sollten nur da Pflicht sein, wo der Abstand nicht anderweitig geregelt werden kann, beispielsweise in engen Gängen. Beim Einkaufen sind die Abstände meines Erachtens nach aber einzuhalten.“

Die Forderung stößt auf Unverständnis beim Helmholtz-Zentrum für Infektiosnforschung (HZI) in Braunschweig. „Kurz vor der Möglichkeit einer zweiten Welle ist so eine Forderung völlig indiskutabel“, stellt Susanne Thiele, Sprecherin des HZI, klar. „Eine Lockerung kann nur einhergehen, wenn andere Maßnahmen eingehalten werden. Alles gleichzeitig zu lockern, ist nicht der Weg“, unterstreicht Thiele. Auch Matthias Büschking, Pressesprecher des Verdi-Landesverbands Niedersachsen-Bremen ist entsetzt über Kracks Vorschlag. „Das ist eine Schnapsidee, die offensichtlich entstanden ist, ohne an den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu denken“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. So wenige Fälle in Niedersachsen habe man nur aufgrund der Maßnahmen, „und das soll bitte aus so bleiben“, positioniert sich Büschking.

Ab dem 20. April durften Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche von unter 800 Quadratmetern unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in Niedersachsen wieder öffnen – seit Anfang Mai fiel die Beschränkung für größere Ladenflächen weg. Seitdem hat sich die Zahl der Passanten in den Innenstädten deutlich gesteigert. Am Braunschweiger Damm wurden am 25. April etwa nur 10.257 Passanten gemessen, am 20. Juni waren es bereits 24.142 Passanten und nähert sich damit dem Durchschnittswert von 29.081 Passanten an. Das veränderte Kaufverhalten bestätigt auch Marvin Schaber, Manager der City-Galerie in Wolfsburg. „Man sieht in den letzten Wochen einen positiven Trend. Die Leute haben mehr Lust einzukaufen.“