Mo, 29.06.2020, 21.32 Uhr

In den kommenden Jahren könnten Tausende Satelliten am Himmel sichtbar sein. Das US-Unternehmen Starlink von Elon Musk will damit weltweit Internetverbindung anbieten. Hobby-Astronomen kritisieren, dass die Satelliten die Sicht auf den Sternenhimmel verschlechtern.