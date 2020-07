Watenstedt. Der bisherige Vorsitzende Thomas Ueckert geht in Ruhestand. Bei Alstom Salzgitter verunsichert die mögliche Übernahme der Zugsparte von Bombardier.

Reinhard Kratzert führt Betriebsrat von Alstom in Salzgitter

Der Betriebsrat der Alstom Transport Deutschland GmbH in Salzgitter hat eine neue Leitung gewählt. Das teilt die Industriegewerkschaft (IG) Metall Salzgitter-Peine mit. Hintergrund ist der bevorstehende Ruhestand des Betriebsratsvorsitzenden Thomas Ueckert (61), der seit 20 Jahren dem Betriebsrat angehört und ihn seit 2014 geleitet hat.

Der Ruhestand des Alstom-Betriebsratsvorsitzenden Thomas Ueckert (61) steht bevor. Foto: IG Metall Salzgitter

Der 19-köpfige IG-Metall-Betriebsrat wählte zum 1. Juli aus seiner Mitte den bisherigen stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Reinhard Kratzert zum Vorsitzenden. Mit Kratzert, der seit 1999 regelmäßig von der Belegschaft in die Interessenvertretung gewählt wurde, „setzt das Gremium auf Kontinuität und Erfahrung in Zeiten des Umbruchs“, so die Mitteilung.

Neu im Team der freigestellten Betriebsräte bei Alstom ist Stefan Lüer (51), dem nach seiner ersten Wahlperiode als Betriebsrat das Vertrauen des Gremiums für die Position des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden entgegengebracht wurde.

Nachdem im vergangenen Jahr die Auseinandersetzung um die Standort- und Beschäftigungssicherung mit tariflichen und betrieblichen Kompromissen habe befriedet werden können, stehe der Alstom-Betriebsrat in diesem Jahr vor neuen Herausforderungen. Neben der aktuellen Unterauslastung des Werkes, der mit Kurzarbeit begegnet werde, berge die mögliche Übernahme der Zugsparte von Bombardier neue Unsicherheiten für die Zukunft des Standorts. „Gemeinsam fordern die IG-Metaller bei Alstom und Bombardier klare Zusagen der Konzernführung für alle Standorte und damit für alle Beschäftigten“, heißt es abschließend.

red