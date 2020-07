Lautloses Schreien in der Achterbahn

Di, 14.07.2020, 21.31 Uhr

Um eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zu verhindern, sollen Besucher eines Freizeitparks in Japan nicht mehr auf der Achterbahn schreien. Wie das gehen soll, zeigen Mitarbeiter in einem Selbstversuch. Das Erklärvideo ist ein Hit in Online-Netzwerken.