Dax dank China-Daten mit freundlichem Start

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen am Montag angesichts positiver Signale aus der chinesischen Wirtschaft etwas zuversichtlicher in die neue Woche.

Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,61 Prozent auf 12.388,22 Punkte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax legte um 0,31 Prozent auf 26.274,07 Punkte zu.

Als Stütze gilt, dass Chinas Industrie nach der Corona-Krise auf Erholungskurs bleibt. Laut einer Erhebung des Wirtschaftsmagazins "Caixin" hellte sich die Stimmung in der dortigen Industrie im Juli weiter auf. Dies wurde mit Erleichterung aufgenommen, nachdem in der vergangenen Woche die Furcht vor einer neuen Corona-Welle und den möglichen Belastungen für die Wirtschaft die Stimmung wieder getrübt hatte.

