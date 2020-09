Tesla-Chef Musk in Deutschland: Treffen mit Altmaier geplant - darum geht es

Tesla-Chef Elon Musk ist in Deutschland – und könnte am Mittwochnachmittag am Rande der Unionsfraktionsklausur in Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) treffen. Die „Bild“ und die Deutsche Presse-Agentur berichten über ein geplantes Treffen. Am Vortag hatte der US-Amerikaner Musk bereits das deutsche Biotech-Unternehmen Curevac in Tübingen besucht.

