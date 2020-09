Verdi ruft heute Postmitarbeiter zum Warnstreik auf

Braunschweig. Am Donnerstag sollen die Mitarbeiter unter anderem in Braunschweig und Goslar die Arbeit niederlegen. Es geht um 5,5 Prozent mehr Gehalt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem Warnstreik der Postmitarbeiter am heutigen Donnerstag auf. Unter anderem soll in den Zustellstützpunkten in Braunschweig und Goslar die Arbeit niedergelegt werden, teilt die Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Hintergrund sind stockende Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Post AG über Gehaltershöhungen. Die Post sei laut Verdi bereit, das Einkommen um maximal 1,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten zu erhöhen, Verdi fordert 5,5 Prozent und eine Erhöhung um 90 Euro für die Auszubildenden.

In der Corona-Krise hätten die Mitarbeiter Erhebliches geleistet, schreibt die Gewerkschaft. neb