Nordsteimke - Tiguan stellt sich auf Rittergut vor

Freude über die Autopräsentation in historischem Ambiente: Melanie Perricone, Günther von der Schulenburg, Philipp Dörfler.

Im Jahr 2000 hatte bei der Weltmeisterschaft der Vierspänner die Geländeprüfung in Nordsteimke stattgefunden. Jetzt war im Büssing-Ort wieder ein Geländegängiger zu Gast: Volkswagen hatte sich für die Vorstellung des neuen Tiguans das Rittergut ausgesucht. „Wir freuen uns sehr, dass das Fahrzeug, nicht zuletzt in seiner Elektro-Version, bei uns präsentiert wird“, schilderte Hausherr Günther Graf von der Schulenburg. Damit ist auch der lange Corona-bedingte Stillstand vorbei.“ Ohnehin wäre es schön, wenn Volkswagen noch viel mehr Veranstaltungen zu Hause vor der Tür machen würde, so von der Schulenburg. Wolfsburg habe mit seinem Umfeld da doch einiges zu bieten.

Auch die Elektro-Variante darf nicht fehlen. Foto: Darius Simka / regios24 Auto-Journalisten aus Deutschland und der Welt kamen Etwa 150 Journalisten aus Deutschland und dem Ausland waren in den vergangenen Tagen nach Nordsteimke gekommen, um den Tiguan in seiner neuen Version unter die Lupe zu nehmen und zu testen. Gut 900.000 Stück hat VW seit 2007 davon verkauft. Erste Live-Präsenation des Neuen Über die Eigenschaften des überarbeiteten Fahrzeugs informierte Präsentations-Chef Philipp Dörfler die Auto-Tester und Testerinnen, bevor sich die schreibende Fahrzeugkritik selbst hinters Lenkrad setzte. Streamingdienste, Sportlenkrad, LED-Technik und in der Lage, einen tonnenschweren Anhänger wegzuziehen - Präsentations-Chef Dörfler warb fürs Geländefahrzeug in seinen drei Variationen Standard, Race und Elektro. Es war die erste offizielle Vorstellung, zuvor war der Tiguan nur online in die Fahrzeugwelt eingeführt worden. Gutsküche Wildfrisch sorgt für die Räume und die Bewirtschaftung der Tester Dafür, dass sich die Motor-Journalisten auf dem Rittergut wohlfühlen konnten, sorgten Melanie Perricone und ihr Team vom Guts-Restaurant. Die Gutsküche Wildfrisch hatte dazu allerhand Kulinarisches vorbereitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können und die Teilnehmer bewirten dürfen“, so Gastgeberin Perricone, die gemeinsam mit ihrem Bruder auch den Lindenhof in Nordsteimke bewirtschaftet. In Corona-Zeiten ist die VW-Fahrzeugpräsentation für die Gastronomen Lichtblick und Ermutigung zugleich. Einblick in technische Details gab es, bevor man sich zur Testfahrt ins Fahrzeug setzte. Foto: Darius Simka / regios24 Lichtblick in Corona-Zeiten Die Corona-Krise und alle weggefallenen Veranstaltungen kamen fürs Rittergut gleichsam zur Unzeit. Kurz davor hatten die Geschwister Pessel/Perricone erst die Gutsküche übernommen. Schulenburg selbst hatte in den zurückliegenden Jahren begonnen, das Rittergut zu öffnen und umzubauen. Unter anderem war die große Scheune zum Veranstaltungssaal umgebaut worden. Erntefest, Stadtempfang und Weihnachtsbaumverkauf hatte es vor Corona gerade noch gegeben. Ambiente kam bestens an Das Rittergut kam bei den Fahrzeugtestern bestens an. Das ländlich-gediegene Ambiente eigne sich vortrefflich für eine solche Autopräsentation, hieß es. Die Journalisten, die am Flughafen Hannover angekommen waren, konnten sich direkt dort hinters Lenkrad setzen und das neue VW-Produkt schon auf dem Weg nach Nordsteimke testen. Lesen Sie mehr: Untreue-Prozess gegen vier Ex-VW-Manager beginnt im November

