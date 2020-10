Corona-Aus für Neujahrsempfänge der regionalen Wirtschaft

Das Corona-Virus trübt bereits die Vorfreude auf das neue Jahr. Sowohl die Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig als auch die in Braunschweig beheimateten VW Financial Services sagen ihre für den Januar geplanten Neujahrsempfänge ab. Die nach wie vor angespannte Corona-Situation lasse Großveranstaltungen nicht zu – schon gar nicht in geschlossenen Räumen. Beide Neujahrsempfänge gehören zu den zentralen gesellschaftlichen Veranstaltungen der Wirtschaft in unserer Region.

Veranstaltungsort wechsel jährlich

Ein Stelldichein der regionalen Wirtschaft ist auch der Neujahrsempfang der VW Financial Services. Foto: Stefan Lohmann / ARCHIV

Während die VW-Finanzdienstleistungen stets in ihre Unternehmenszentrale in Braunschweigs Norden einladen, wechselt die IHK Braunschweig jährlich ihren Veranstaltungsort. So ist sie rotierend in allen Regionen des Kammerbezirks vertreten. Außerdem werden die IHK-Empfänge von Sponsoren aus dem jeweiligen Veranstaltungsort finanziert. 2021 hätte der IHK-Neujahrsempfang in der VW-Halle in Braunschweig stattfinden sollen, Sponsor wären die VW Financial Services gewesen.

Börsen für Wirtschaftsnachrichten

Zum eigenen Neujahrsempfang der VW Financial Services werden stets etwa 400 Gäste geladen, zu dem der IHK im Durchschnitt 1000. Die Empfänge sind wichtige Börsen für Wirtschaftsnachrichten. So informieren die Gastgeber über die wirtschaftliche Entwicklung und ihre Erwartungen für das jeweils neue Jahr.

Vertreter der Landesregierung beim IHK-Empfang

Auf den Neujahrsempfängen der IHK Braunschweig treten zudem hochrangige Vertreter der niedersächsischen Landesregierung auf: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) oder Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Zugleich dienen beide Veranstaltungen der Kontaktpflege und dem informellen Informationsaustausch unter den Gästen.

Absage mit „großem Bedauern“

Helmut Streiff, Präsident der IHK Braunschweig, bat bei den Mitgliedern der Kammer um Verständnis für die Absage. Das Präsidium der IHK habe die Absage „mit großem Bedauern“ beschließen müssen. Das gelte auch für die im November geplante Vergabe des Technologietransfer-Preises. Die IHK will mit dem Preis Bemühungen unterstützen, dass neue Entwicklungen in der Wissenschaft wieder schneller den Weg in die Wirtschaft finden. Sowohl der IHK-Neujahrsempfang als auch die Preisvergabe hätten zum 36. Mal stattgefunden. Das Coronavirus durchbricht damit eine beachtliche Tradition.

„Passt nicht in diese Zeit“

Das gilt auch für den Neujahrsempfang der VW-Finanzdienstleitungen, der im nächsten Jahr bereits zum 22. Mal ausgerichtet worden wäre. Ein Sprecher des Unternehmens sagte unserer Zeitung: „Es passt nicht in diese Zeit, dass sich 400 Gäste in geschlossenen Räumen aufhalten.“ Auch dieses Entscheidung sei mit „großem Bedauern“ getroffen worden.

Absagen sollen Ausnahme bleiben

Sowohl die IHK als auch die VW Financial Services betonten, dass die Absage eine Ausnahme bleibe. Spätestens zum Start des Jahres 2022 sollen sich Vertreter der regionalen Wirtschaft wieder auf Empfängen begegnen können.