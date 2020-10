Umfrage: Maschinenbauer blicken pessimistisch in die Zukunft

Der Optimismus ist vielen Unternehmen im Maschinenbau in der Corona-Krise verloren gegangen. Während im Juli noch 30 Prozent der Unternehmen zuversichtlich waren, dass der Umsatz bereits 2021 Vorkrisenniveau erreichen wird, sind es mittlerweile nur noch 18 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) unter seinen 522 Mitgliedsunternehmen.

28 Prozent der Maschinenbauern leiden unter „gravierenden Auftragseinbußen“

Dabei habe es schon Lichtblicke gegeben, wie Stella Hellmigk, Geschäftsführerin des Vereins Kooperationsinitiative Maschinenbau (KIM) aus Braunschweig berichtet. „Nach den Sommerferien gingen die ersten Anfragen ein, aber nicht so sehr im großen Projektbereich, sondern mehr im Servicebereich“, erklärt sie. Dennoch berichten noch immer 28 Prozent der befragten Unternehmen von gravierenden Auftragseinbußen.

Der Verein KIM zeigt, wie verwurzelt die krisengebeutelte Branche auch in unserer Region ist. 29 Unternehmen sind in dem Verein gebündelt, die insgesamt 7000 Arbeitsplätze in der Region stellen. Das bestätigt auch Berndt von Conradi, Konjunkturexperte der IHK Braunschweig. „Der stark mittelständisch geprägte Maschinenbau ist auch in unserer Region einer der wichtigsten Industriezweige.“ Kennzeichnend sei unter anderem die starke Exportorientierung. Diese Gerät in der Krise nun zum Nachteil. Zwischen Juni und August blieb der Auftragseingang nach Angaben des VDMA bei ausländischen Kunden 22 Prozent hinter dem Vorjahresniveau zurück, inländische Kunden tätigten 15 Prozent weniger Bestellungen.

Aufgrund der Corona-Krise verzeichneten die Maschinenbauer tiefe Einbußen bei ihren Aufträgen. Seit Mai bessert sich die Lage. Foto: Jürgen Runo / VDMA

„Zweistelliger Produktionsrückgang“ in 2020

„Die krisenbedingte Investitionszurückhaltung im In- und Ausland und die zurückhaltende Exportnachfrage – durch Corona, aber auch durch bestehende Handelskonflikte und den drohenden No-Deal-Brexit – machen der Branche weiterhin zu schaffen“, berichtet von Conradi. Der Maschinenbau werde im diesen Jahr voraussichtlich einen zweistelligen Produktionsrückgang verkraften müssen, der wohl auch im kommenden Jahr nicht vollständig aufgeholt werden könne. „Mit einer Rückkehr zu einer normalen Geschäftstätigkeit rechnen viele Maschinenbauer erst im Laufe des Jahres 2022“, so der IHK-Experte.



Ein Fünftel der Unternehmen plant Kündigungen

Viele Betriebe meldeten daher Kurzarbeit an. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holtstein gaben 58 Prozent der befragten Unternehmen bei der VDMA-Umfrage gaben Stand September an, dieses Instrument in der Krise zu nutzen. Aber auch Kündigungen scheinen mittlerweile nicht mehr abwendbar zu sein. Jedes fünfte Unternehmen gab an, nun auch die Belegschaft reduzieren zu wollen. Dreiviertel davon planen Kürzungen zwischen fünf bis 15 Prozent. „Kündigungen werden von den Unternehmen nur als allerletztes Mittel gesehen und sind uns nur in Ausnahmefällen bekannt geworden“, beruhigt allerdings IHK-Konjunkturexperte von Conradi und verweist darauf, dass die Anzahl der Kurzarbeiter inzwischen zurückgegangen sei.

Dennoch kann die Krise tiefe Spuren im mittelständisch geprägten Maschinenbau hinterlassen: „Derzeit sind existenzbedrohende Umstände nur in Einzelfällen zu vermuten. Länge und Intensität des weiteren Pandemieverlaufs können die Situation aber wieder verschärfen. Je länger die Corona-Krise andauert, desto stärker gefährdet sind auch die Maschinenbau-Unternehmen“, sagt von Conradi.