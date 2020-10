Zweiter Tag im Audi-Prozess begonnen – Verteidiger am Zug

Der zweite Tag des Audi-Dieselprozesses hat begonnen. Das Landgericht München will die Antwort der Verteidiger auf die Anklage hören. Am Dienstagvormittag sollen die Anwälte des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler, des früheren Porsche-Technikvorstands Wolfgang Hatz sowie der beiden angeklagten Motorenentwickler ihre Sicht der Dinge darlegen. Am ersten Prozesstag vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft zunächst die Anklage vorgetragen.

Die Anklage legt allen vieren Betrug zur Last. Hatz, von 2001 bis 2009 Leiter der Motorenentwicklung bei Audi, soll zusammen mit den beiden Ingenieuren bei den Abgaswerten ab 2008 getrickst haben. Mit Hilfe illegaler Software sollen so hunderttausende Fahrzeuge die Grenzwerte auf dem Prüfstand eingehalten, auf der Straße aber überschritten haben. Stadler soll zwar erst 2015 von Manipulationen erfahren, dann aber den Verkauf in Europa nicht gestoppt haben.

Audi-Prozess: Ingenieure haben weitgehend gestanden

Prozessbeobachter rechneten im Vorfeld mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die beiden Ingenieure haben zumindest weitgehend gestanden. Als Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter sehen sie sich aber eher als Befehlsempfänger und ausführende Organe.

Laut Anklage soll Hatz alle Manipulationen abgesegnet haben, um den Start der „Clean-Diesel“-Kampagne in den USA nicht zu gefährden. Hatz weist die Vorwürfe der Anklage jedoch zurück. Stadler sieht sich von den Audi-Motorexperten hinters Licht geführt, die ihm versichert hätten, der Sechszylinder sei sauber.

„Alles wurde von oben bestimmt“

Der leitende Motorentwickler Giovanni P. hat seine Mitwirkung an den Abgastricksereien nach Angaben seines Verteidigers „offen eingeräumt“, will aber nur ein kleiner Befehlsempfänger gewesen sein. „Alles wurde von oben bestimmt“, sagte sein Anwalt Walter Lechner am Dienstag. Die Probleme mit den für die Abgasreinigung zu kleinen Adblue-Tanks seien „allen Beteiligten bis zur Konzernspitze von VW und Audi bekannt“ gewesen. Die strategische Entscheidung habe der Vorstand getroffen. Auf die Anklagebank gehöre „das Unternehmen Audi AG“.

P. habe als Abteilungsleiter nur „die Anweisungen von oben an seine Mitarbeiter weitergegeben“, so Lechner. Er habe keinerlei Entscheidungsbefugnis gehabt, seinen Vorgesetzten nichts verheimlicht und sie niemals getäuscht.

Sind Richter und Schöffen befangen?

Mit Spannung wird auch die Auskunft der Wirtschaftsstrafkammer zu den Autos der Richter erwartet. Die Verteidiger von Stadler und Hatz wollen von den Richtern und Schöffen wissen, ob sie Dieselautos aus dem VW-Konzern gefahren haben und damit als Betroffene vielleicht befangen sein könnten. Im Prozess, der mehr als zwei Jahre dauern soll, sitzen für den Fall von Ausfällen Ersatzrichter und -schöffen neben der Kammer auf der Richterbank.

Die Kammer plant, nach den Erklärungen der Verteidiger am Nachmittag mit der Anhörung der Angeklagten zu beginnen. In der Reihenfolge der Anklage würde der Ingenieur Giovanni P. den Anfang machen. Seine Verteidiger haben angekündigt, dass er sich umfassend zur Sache äußern wird. Seine Einlassung zur Sache dürfte dann am Mittwoch fortgesetzt werden.

Lesen Sie auch:

Die vier Angeklagten im Audi-Prozess

Betrug, irreführende Werbung und mittelbare Falschbeurkundung wirft die Staatsanwaltschaft allen vier Angeklagten im Münchner Audi-Prozess vor. Aber die Vorwürfe unterscheiden sich gewaltig. Ein Überblick.

Rupert Stadler (57)

Der ehemalige Audi-Chef ist der prominenteste unter den Angeklagten, doch ihm wird am wenigsten vorgeworfen. Nur auf den letzten sieben Seiten der 92 Seiten dicken Anklage geht es um ihn. Stadler soll es nach Aufdeckung der Manipulationen in den USA im September 2015 zumindest für möglich gehalten und „billigend in Kauf genommen“ haben, dass auch in Europa Audi-Dieselmotoren mit illegalen Abschalteinrichtungen verwendet wurden. Doch er habe es unterlassen, die Produktion dieser Motoren und den Verkauf von 120 000 Fahrzeugen zu stoppen. Damit habe er 28 Millionen Euro Schaden verursacht. Stadler wies die Vorwürfe stets zurück. „Was soll ich machen, wenn mir gesagt wird, der Sechszylinder ist sauber“, hatte er Journalisten schon nach Einleitung der Ermittlungen gesagt.

Giovanni P. (63) und Henning L. (52)

Der Ingenieur Giovanni P. war ab 2002 Leiter der Abteilung „Thermodynamik, On Board Diagnostic, Abgasnachbehandlung“ bei Audi in Neckarsulm. Seine Abteilung war für die großen neuen „Clean-Diesel“-Motoren in den USA und Europa zuständig. Henning L. war Unterabteilungsleiter für Abgasnachbehandlung.

Laut Anklage hatte P. von Mitarbeitern „intelligente Lösungen“ gefordert, um Abgastests zu bestehen, und 2008 angewiesen, eine Software einzubauen, die Tests erkennt. Ein Mitarbeiter habe P. und L. im Januar 2008 gemailt: „Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen.“ Ein Mitarbeiter habe P. im Juli 2008 gewarnt: „Dies ist ein eindeutiges Defeat Device und nicht zulässig.“ Laut Anklage handelten P., L. und ihr Vorgesetzter Wolfgang Hatz „stets in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken“: Sie „veranlassten, dass die Software von ab dem Jahr 2009 veräußerten Diesel-Motoren manipuliert wurde“. Bei 434 000 Autos von Audi, Porsche und VW sei so ein Schaden von mindestens 170 Millionen Euro angerichtet worden.

Giovanni P. saß 2017 fünf Monate in Stadelheim in Untersuchungs- und Auslieferungshaft. P. und L. sind laut Staatsanwaltschaft zumindest weitgehend geständig. Die Verteidiger von P. sehen ihren Mandanten als Befehlsempfänger, der nur Weisungen befolgt habe.

Wolfgang Hatz (61)

Der Ingenieur war von 2001 bis September 2009 Chef der Motorenentwicklung bei Audi, bis 2012 beim VW-Konzern und dann bis 2015 Technikvorstand von Porsche. Laut Anklage hatte er sich bei VW-Konzernchef Martin Winterkorn persönlich für den Erfolg des „Clean-Diesel“-Projekts verbürgt, mit dem der Konzern den US-Markt erobern wollte. Hatz habe sich ab März 2008 fast wöchentlich über den Stand informieren lassen. Laut Anklage hat Giovanni P. alle Manipulationen mit Hatz abgestimmt „und ließ sich diese absegnen“. Alle Manipulationen bis September 2009 seien mit Hatz’ Billigung eingebaut worden. Hatz saß bis Juni 2018 neun Monate lang in U-Haft, hat die Vorwürfe aber zurückgewiesen.