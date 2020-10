Toyota plant Zug mit Brennstoffzelle

Der „Coradia iLint“ des französischen Schienenfahrzeug-Herstellers Alstom war der erste Regionalzug, der von einer Wasserstoff-Brennstoffzelle angetrieben wird. Gebaut wird der Zug in Salzgitter. Nun will der japanische Autobauer Toyota nachziehen und gemeinsam mit Partnern ebenfalls einen Brennstoffzellen-Zug auf die Schiene bringen. Das kündigte Toyota am Dienstag an.

Wasserstoff gilt als umweltfreundlich Die Japaner verfügen bereits über Wasserstoff-Know-how. Wasserstoff ist der Kraftstoff der Brennstoffzelle und gilt als besonders umweltfreundlich – vorausgesetzt, er wird mit erneuerbaren Energien zum Beispiel aus Windkraft erzeugt. Partner unterstützen Toyota Während der „Coradia iLint“ vom Alstom längst im Testbetrieb unterwegs ist, will Toyota den Erprobungsbetrieb für seinen „Hybari“ im März 2022 starten. Toyota arbeitet für dieses Projekt nach eigenen Angaben mit der ostjapanischen Eisenbahngesellschaft JR East und dem japanischen Technikkonzern Hitachi zusammen. Die Entwicklungs- und Fertigungstechnik für Schienenfahrzeuge kommt demnach von JR East, Hitachi entwickelt den Hybridantrieb, und Toyota liefert die Brennstoffzellen. Brennstoffzellen kommen in Autos und Bussen zum Einsatz Toyota will Brennstoffzellen verwenden, wie sie bereits in seinem Modell Mirai und im Bus Sora zum Einsatz kommen. „Ziel der Partner ist es, die in Automobilen verwendeten Brennstoffzellen für den Einsatz in Schienenfahrzeugen zu adaptieren“, hieß es von Toyota. Das Prinzip: Die Brennstoffzelle im Zug wandelt den in 20 Tanks mitgeführten Wasserstoff durch die Reaktion mit Sauerstoff in elektrische Energie um. Sie treibt die Motoren an. Zudem soll Strom in einer Lithium-Ionen-Batterie gespeichert werden. „Wasserstoff braucht ein Konzept aus einem Guss“ Alstom-Transportchef Bieniek- „Eine gute Zukunft für den Standort ist mein Anspruch“