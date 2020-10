Aktionäre entlasten Nordzucker-Vorstand

Nordzucker schreibt für das vergangene Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust von 15 Millionen Euro. Wie im Vorjahr schüttet der Zuckerhersteller, der seinen Hauptsitz in Braunschweig hat, entsprechend keine Dividende an seine Aktionäre aus, wie er am Donnerstagabend nach der virtuell durchgeführten Hauptversammlung mitteilte. 2018/19 hatte Nordzucker einen Fehlbetrag von 36 Millionen Euro in der Kasse. Dass sich der Verlust um mehr als die Hälfte reduziert hat, führt Nordzucker auf das eigene Sparprogramm zurück, sowie auf die erfolgreiche Beteiligung an dem australischen Zuckerproduzenten Mackay Sugar.

Nordzucker rechnet nach eigenen Angaben im laufenden Geschäftsjahr nur mit relativ geringen Absatzeinbußen als Folge der Corona-Pandemie. 2020/21 werde voraussichtlich mit einem guten Gewinn abgeschlossen. „Wir sind wieder profitabel“, sagte Vorstandschef Lars Gorissen. Die Aktionäre entlasteten den Vorstand und -Aufsichtsrat laut Mitteilung mit großer Mehrheit. Aufsichtsratsvorsitzender Jochen Juister bezeichnete das vergangene Geschäftsjahr als keinen leichten Weg, „,aber unerlässlich für die weitere Zukunft und um die Nordzucker AG zu stärken“. Nach Angaben eines Sprechers ist Nordzucker mit dem Ende 2018 angekündigten Kostensenkungsprogramm auf einem guten Weg. Nordzucker will damit pro Jahr je 20 Millionen Euro bei Personal- und Sachkosten einsparen. Ein Abfindungsprogramm, mit dem Mitarbeiter freiwillig ausscheiden konnten, sei gut angenommen worden. Konzernweit beschäftigt Nordzucker 3900 Mitarbeiter, in Europa 3200. Am Standort Braunschweig sind es aktuell 215, nach 240 Mitarbeitern in 2018.

hs