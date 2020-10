Am Essen gespart: So trifft Corona die Schwächsten in der Region

Langsam zeichnen sich trotz staatlicher Hilfsmaßnahmen die Verlierer der Corona-Krise ab: Besonders Rentner und Kinder werden nach ersten Erkenntnissen die negativen Folgen der Krise am härtesten spüren. Bereits 2019 stieg die Kinderarmut nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftun g an – trotz der damals positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Jedes fünfte Kind in Deutschland galt bereits im letzten Jahr als arm oder armutsgefährdet. Corona verschärft die Lage laut der Stiftung nun noch weiter.

Ersparnisse angreifen in der Kurzarbeit

„Ich rechne damit, dass aller Voraussicht nach Arbeitsplätze verloren gehen werden, gerade wenn die Infektionszahlen im Winter nun weiter ansteigen“, erklärt die Volkswirtin Antje Funke von der Bertelsmann-Stiftung auf Anfrage unserer Zeitung. Aktuelle fange die Kurzarbeit noch viele Folgen der Corona-Krise auf. „Familien, die jetzt von Kurzarbeit betroffen sind, müssen möglicherweise aber Ersparnisse nutzen, um ihren Lebensstandard halten zu können“,berichtet Funke.

Wolfgang Kraemer vom Braunschweiger Verband alleinerziehender Mütter und Väter berichtet gegenüber unserer Zeitung, wie drastisch die finanziellen Einschnitte auch in unserer Region sind. „Alleinerziehende, die aufstocken oder ganz von Sozialleistungen leben, hatten es während des Lockdowns besonders schwer. Manche Familien haben bei den Lebensmitteln gespart“, sagt der Verbandsvorsitzende. Gerade der Unterricht von zuhause sei eine zusätzliche Belastung gewesen – auch finanziell. „Viele Kinder hatten keinen Computer oder Tablet, da musste alles ausgedruckt werden. Das war mit finanziellen Kosten verbunden“, sagt Kraemer.

Mehr junge Menschen bei den Tafeln

Die höhere Bedürftigkeit stellten auch einige Tafeln fest. Bundesweit gebe es den Trend, dass in der Krise neue Menschen die Hilfe der Tafel angenommen haben, schreibt der Bundesverband in einer Mitteilung. Auch die Tafeln in Wolfenbüttel und Wolfsburg verzeichneten nach eigenen Angaben zwischenzeitlich einen leichten Anstieg an Anmeldungen in der Krise. Uwe Rump-Kahl, Geschäftsführer des DRK Wolfenbüttel, das auch die Tafel betreibt, glaubt aber, dass es eine Dunkelziffer geben könnte: „Die Scham der Menschen, sich bei der Tafel zu melden, ist unglaublich hoch“, berichtet er. Für Menschen, die erst durch die Krise in Not geraten seien, sei die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, besonders hoch. „In einer Großstadt, wo alles anonym ist, ist das bestimmt anders. Bei uns ist es aber noch sehr ländlich geprägt“, erklärt Rump-Kahl.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Tatsächlich spricht der Bundesverband von deutlich drastischeren Steigerungen an Hilfesuchenden: Selbstständige, Kurzarbeiter oder Menschen, die nun ihren Job oder Nebenjob verloren haben, nehmen laut der Tafel bundesweit das Angebot verstärkt wahr. „Wir haben in den letzten Wochen bei den Tafeln eine neue Form der Not erlebt. Es kommen vermehrt jüngere Menschen, die bis vor kurzem überhaupt nicht auf die Tafeln angewiesen waren und nun vor Erleichterung weinen, weil sie etwas zu essen bekommen“, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland e.V. Auch Rump-Kahl hatte mit seinen Mitarbeitern überlegt, wie er etwa Studierenden, die durch die Krise in Not geraten sind, auf die Hilfe der Tafel aufmerksam machen könnte.

Senioren meiden Hilfsangebote aus Angst

In Braunschweig nehmen dagegen sogar weniger Leute das soziale Angebot der Tafel in der Krise wahr: „Ältere Bedürftige kommen nicht mehr, da sie Angst haben“, berichtet Bernd Assert, Leiter der Braunschweiger Tafel, auf Anfrage unserer Zeitung.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Dabei spüren Senioren, die nicht über eine komfortable Altersvorsorge verfügen, die Krise ohnehin schon stark. Armutsforscher Christoph Butterwegge warnt gegenüber der Deutschen Presseagentur in Folge der Corona-Krise vor steigender Altersarmut: „Mehr als eine Million Kleinstrentner haben Minijobs, um über die Runden zu kommen. Davon sind viele durch die Beschränkungen weggefallen. Sie erhalten keine staatliche Leistung als Ersatz.“ Die beschlossene Grundrente sei daher eine richtige Maßnahme, aber zu niedrig bemessen. „Es gab eine große Not. Es gibt viele Senioren, die ängstlich oder zurückhaltend sind und diese fallen hinter runter“, beobachtete der Wolfenbüttler DRK-Geschäftsführer Rump-Kahl. Die Altersarmut ist – ähnlich wie die Kinderarmut – laut dpa im vergangenen Jahr bei einer florierenden Wirtschaft bereits angestiegen. Die Angst vor einer Ansteckung droht ältere Menschen von den Hilfsangeboten abzuschneiden, weiß auch Thorsten Rückert, Geschäftsführer des DRK Wolfsburg. „Bezugsnehmer, die vor der Krise bereits alleine und teilweise isoliert waren, sind noch stärker von Isolation betroffen, da sie sich aus Angst noch mehr zurückziehen. Aus dieser Angst werden häufig auch Dienstleistungen der ambulanten Dienste von den Kunden abgesagt“, erklärt er und warnt besonders vor der sozialen Verarmung.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

„Die Reichen werden reicher, die Armen zahlreicher“

In Not fühlten sich auch einige Studierende, die ebenfalls durch den Verlust ihrer Minijobs in finanzielle Not geraten waren. 7112 Anträge auf Überbrückungshilfe sind bei Studierendenwerk Südost-Niedersachsen von Juli bis September eingegangen, manche davon Folgeanträge. 5217 Anträge seien nach Angaben des Studierendenwerkes bereits genehmigt worden. Insgesamt kamen so 2,3 Millionen Euro den Studierenden zugute – das ergibt eine Unterstützung von 440,86 Euro pro genehmigten Antrag. Eine Förderung konnten aber nur Studierende beantragen, die über weniger als 500 Euro auf dem Konto verfügten und durch die Pandemie in eine Notlage geraten waren – die Armutsgrenze für alleinstehende Menschen in Deutschland liegt bei 892 Euro. Die Allgemeinen Studierendenausschüsse in Hannover und Braunschweig kritisierten die Mittel im Sommer und nannten sie „Pseudo-Hilfen.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

„Wer schon vorher kurz über der Armutsrisikoschwelle lag, rutscht mit Kurzarbeit oder Jobverlust runter“, fasst Armutsforscher Butterwegge die Entwicklungen gegenüber der dpa zusammen. „Es gibt eine Polarisierung. Die Reichen werden reicher, die Armen werden zahlreicher.“