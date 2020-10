Bürgerstiftung Braunschweig setzt auf saubere Geldanlage

Nachhaltigkeit spielt zunehmend auch in der Finanzwirtschaft eine Rolle. Laut einer aktuellen PwC-Studie könnte etwa das ESG-Fondsvermögen bis 2025 mehr als die Hälfte des europäischen Investmentfondsvermögens ausmachen. ESG steht für Standards bei Umwelt (Environmental) Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Die Bürgerstiftung Braunschweig setzte sich mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Geldanlagen schon vergleichsweise früh auseinander – noch bevor Nachhaltigkeit auch im Finanzwesen immer populärer wurde. „Wenn Sie es ernst meinen als Stiftung, kommen sie an dem Thema eigentlich nicht vorbei“, sagt Ulrich Deissner, heute Ehrenvorsitzender der Stiftung.

Anlage-Kriterien erarbeitet Stiftung selbst

Er war seit dem Gründungsjahr 2003 bis 2017 Vorstandsvorsitzender der Stiftung und gemeinsam mit Ron Große, Leiter einer Gruppe von Beratungsspezialisten im „Private Banking“ bei der Braunschweigischen Landessparkasse, Ideengeber für den „Bürgerstiftungsfonds“. Der Fonds wurde 2013 aufgesetzt und erfüllt zahlreiche Anlage-Kriterien, die die Stiftung selbst erarbeitet hat und im Anlageausschuss diskutiert und überwacht.

„Wir wollen nicht in Brauereien investieren, wenn wir uns gleichzeitig in der Präventionsarbeit engagieren“, erklärt Deissner das Prinzip. Der Fonds schließt heute unter anderem Unternehmen aus, die mit Pelzen, Atomkraft oder Kohleabbau Geld verdienen, oder nicht genug gegen Korruption und Geldwäsche tun – um nur einige Parameter zu nennen. Es gab zwar auch 2013 schon Fonds, die nach Nachhaltigkeitskriterien

Stiftungsgründer Ulrich Deissner. Foto: Peter Sierigk / Archiv

investierten, aber laut Deissner waren sie für die Stiftung zu „einseitig“. Sie suchte eine breitere und sichere Streuung, um das Verlustrisiko zu minimieren. Das Anlagekapital von damals 2 Millionen Euro war eigentlich viel zu wenig, um einen eigenen Fonds aufzusetzen. Statt viel Kapital gab es „dafür aber eine Menge Ideen und Visionen“, erzählt Deissner.

Mischfonds aus Anleihen und Aktien

Einen Partner fand die Stiftung schließlich in ihrer Hausbank, der Landessparkasse. Fondsgesellschaft ist die frühere Nord-LB-Tochter Nordlux, Fondsberater sind Ron Große und Stefan Keil von der Landessparkasse. Inzwischen verwalten sie rund 28 Millionen Euro – Geld der Bürgerstiftung, deren Treuhandstiftungen sowie von anderen Stiftungen und Privatanlegern. Der Fonds ist etwa zur Hälfte in Anleihen investiert – was Große angesichts des Nullzinses als „spannend“ bezeichnet. „Wir erreichen trotzdem über ein Prozent Rendite, weil wir den Fonds aktiv bewirtschaften“, erklärt er. Im Fonds-Portfolio finden sich außerdem 50 sorgfältig ausgewählte Aktien – Papiere von renditestarken dax-notierten Unternehmen sind kaum darunter.

Richtig nachhaltig wurde der Fonds ab 2015. „Da hatten wir solch eine Kapitalgröße erlangt, dass wir überlegt haben, welche Nachhaltigkeitsziele erreichbar sind“, sagt Deissner. Je mehr Kapital da war, desto mehr konnte die Stiftung ihren eigenen Ansprüchen an eine nachhaltige Geldanlage gerecht werden. Gemeinsam mit dem unabhängigen „Imug“-Institut aus Hannover – eine Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen – hat sie Anlage-Kriterien

Fondsberater Ron Große (rechts) und Stefan Keil von der Braunschweigischen Landessparkasse. Foto: Janko Woltersmann / Archiv

erarbeitet. Große: „Danach haben wir das ganze Portfolio umgeschichtet, zum Beispiel Daimler und Eon rausgeschmissen und gegen nachhaltigere Papiere eingetauscht.“ Der deutsche Sportschuhhersteller Adidas ist aber etwa immer noch im Portfolio. „Für uns ist ,grün’ nicht nur der Jutebeutel. Adidas hat sich unserer Meinung nach auf den Weg gemacht – zum Beispiel seinen Wasserverbrauch pro Mitarbeiter deutlich gesenkt“, sagt Große. Außerdem schaue man auch auf ökonomische Faktoren: Ob die Eigenkapitalausstattung krisenfest ist, das Unternehmen gute Produkte liefert, also der Umsatz stimmt. Eine in diesem Sinne nachhaltige Unternehmensführung ist für die Stiftung auch ein Kriterium.

CO2-Fußabdruck 65 Prozent kleiner

Großes Angaben zufolge ist der ökologische Fußabdruck des Fonds 65 Prozent kleiner ist als der von vergleichbaren ESG-Fonds. Der Fondsberater und sein Kollege sitzen auch im rund alle zwei Monate tagendem Anlegerausschuss, der aktuelle Entwicklungen diskutiert. „Das Bottom-Up-Prinzip hat von Anfang an Ideen und Perspektiven aufgeworfen, an die man sonst nicht denkt“, sagt Große. Bottom-Up meint, dass Ideen von unten nach oben getragen werden, Stiftungsmitglieder zum Beispiel strategische Investment-Entscheidungen treffen. Große bewundert „Mut und Pioniergeist“ der Stiftung.

Der stiftungseigene Fonds ist nach eigenen Angaben bis heute einzigartig in der deutschen Stiftungslandschaft. Er schüttet einmal pro Jahr rund 2,5 Prozent je Anteil aus. „Das ist für uns sportlich, aber damit können wir als Stiftung arbeiten“, erklärt Deissner. Denn die Geldanlage erfolgt natürlich nicht zum Selbstzweck: Sie soll das Stiftungskapital erhalten beziehungsweise vermehren und die Arbeit der Stiftung finanzieren.

Ziel: Verdopplung des Kapitals

Seit 2013 hat die Wertentwicklung des Fonds um 13,5 Prozent zugelegt. Der Traum von Deissner und Große: Dass der Bürgerstiftungsfonds seinen Kapitalstock auf rund 50 Millionen Euro verdoppelt. Deissner sagt: „Dann wären wir noch schlagkräftiger.“

