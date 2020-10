Hauptstadtflughafen BER startet

Berlin Dreimal so teuer und mit jahrelanger Verzögerung: An diesem Wochenende wird der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet. Während sich viele freuen, dass es nun endlich losgeht, sind andere darüber gar nicht glücklich.

Mit zunächst zwei geplanten Landungen von Easyjet und Lufthansa eröffnet an diesem Samstag der neue Hauptstadtflughafen BER. Eine offizielle Feier wird es angesichts der mehrfachen Verschiebungen, verdreifachten Baukosten und jahrelangen Verzögerungen nicht geben.

Dennoch soll der Flughafen mit prominenten Gästen feierlich eingeweiht werden. Unter anderem die Chefs der Fluggesellschaften Lufthansa und Easyjet, Carsten Spohr und Johan Lundgren werden erwartet. Auch die Länderchefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke (beide SPD) wollen kommen, ebenso wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Der erste Start mit am BER eingecheckten Fluggästen erfolgt dann am frühen Sonntagmorgen. Ein Flugzeug von Easyjet soll von der Nordbahn nach London Gatwick aufbrechen.

"Die Eröffnung ist eine Belohnung für die Beharrlichkeit und das große Engagement der Kolleginnen und Kollegen der Berliner Flughäfen", teilte Peter Gerber, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftfahrtwirtschaft (BDL) bereits vor der Eröffnung mit. "Zugleich ist die Aufnahme des Flugbetriebs am BER in dieser pandemiebedingten tiefsten Krise der Luftfahrt ein positiver Lichtblick in schwierigen Zeiten."

Auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), der Interessenverband der Flughäfen, gratulierte zur Eröffnung: "Herzlich Willkommen in der Flughafenfamilie! Wir wünschen dem BER alles Gute für die Zukunft", teilte der Verband mit. "Für die gebeutelte Flughafenbranche ist es ein Zeichen der Zuversicht", hieß es von ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Der BER-Großkunde Easyjet zeigte sich erleichtert über die Eröffnung. "Berlin ist eine unserer wichtigsten Basen und verdient einen Flughafen dieser Statur", sagte Vorstandschef Johan Lundgren. "Nach so vielen Jahren ist es großartig, dass der BER nun Realität wird."

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor einer Überdramatisierung der finanziellen Probleme des BER. "Es ist nicht überraschend, dass in einer so tiefen wirtschaftlichen Krise der Flughafen BER Verluste macht, das geht fast allen anderen Flughäfen auch so", sagte er dem "Handelsblatt". Es gebe keinen Grund, an der Zukunftsfähigkeit des BER zu zweifeln.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, nahm die Eröffnung zum Anlass, erneut an die finanziellen Schwierigkeiten der Flughafengesellschaft zu erinnern. "Der BER wird die öffentlichen Kassen des Bundes und der Bundesländer Berlin und Brandenburg auch in den kommenden Jahren stark belasten", teilte er mit.

Hofreiter ist nicht der einzige Kritiker. Mehrere Dutzend Mitglieder der Gruppe Am Boden bleiben, die sich für die Verringerung des weltweiten Flugverkehrs engagiert, haben sich versammelten sich am Vormittag am neuen Flughafen. "Unser Ziel ist, den Flughafen lahmzulegen und die Eröffnung massiv zu stören", sagte Lena Tucnak, eine der Sprecherinnen. "Es kann nicht sein, dass in Zeiten der Klimakrise ein neuer Riesenflughafen eröffnet wird." Der Flugverkehrs müsse insgesamt deutlich verringert werden. "Wir sind dafür, Inlandsflüge einzustellen und Regionalflughäfen zu schließen", sagte Tucnak. Nötig sei eine gesellschaftliche Diskussion darüber, welche Flüge noch nötig seien und welche nicht.

Bereits seit vergangener Woche ist das Regierungsterminal auf dem BER-Gelände in Betrieb. Ein weiteres Fluggastterminal ist fertig, soll wegen des coronabedingten Einbruchs der Passagierzahlen aber erst nächstes Jahr in Betrieb gehen.

Mit dem Eröffnungstag am Samstag wird auch der Zugverkehr zum BER erweitert. Fortan halten dort auch Fern- und Regionalzüge. Die S-Bahn fährt den neuen Standort bereits seit Mittwoch im 10-Minuten-Takt an. Erneut eröffnet wird zudem das Steigenberger-Hotel auf dem Flughafengelände. Das Hotel war bereits im Jahr 2012 fertiggestellt worden und hatte drei Wochen lang geöffnet, bis es nach der damals geplatzten Eröffnung für acht Jahre schließen musste.

Mit vielen Gästen dürften die Betreiber allerdings auch in den kommenden Wochen nicht rechnen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte zuletzt mit lediglich rund 5000 Fluggästen am Eröffnungstag des Flughafens am Hauptterminal T1 gerechnet. Mit der Tegel-Schließung eine Woche später würden am T1 dann täglich rund 16.000 Passagiere abgefertigt. Weitere 8000 Fluggäste würden dann über den Flughafen Schönefeld reisen, der als Terminal 5 des BER dient.

© dpa-infocom, dpa:201031-99-153620/5