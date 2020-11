Vollversammlung der IHK erneuert sich um die Hälfte

Die Wirtschaft im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig hat ihre Vertretung für die Jahre 2021 bis 2023 gewählt. In der 80-köpfigen Vollversammlung finden sich 42 neue Gesichter, wie die Kammer am Freitag mitteilte. Insgesamt standen 142 Kandidaten zur Wahl. 19 der 80 Sitze im sogenannten Parlament der Wirtschaft besetzen laut Mitteilung Unternehmerinnen. Damit liegt die Frauenquote in der Vollversammlung, die rund 40.000 IHK-Mitgliedsunternehmen aus den kreisfreien Städten Braunschweig und Salzgitter sowie den Landkreisen Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel vertritt, bei knapp einem Viertel.

Wie IHK-Präsident Helmut Streiff erklärte, lag die Wahlbeteiligung bei etwas mehr als 10 Prozent. In Zeiten von Corona sei das „nicht schlecht“. Gewählt wurde zwischen dem 2. und 28. Oktober. Er sei mit der Wahl insgesamt sehr zufrieden, sagte Streiff. Vollversammlung wählt im Januar neuen IHK-Präsidenten Die neu gewählte Vollversammlung kommt erstmals zu einer konstituierenden Sitzung im Januar zusammen und wählt ihr elfköpfiges Präsidium sowie einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Helmut Streiff, der 2016 zum IHK-Präsidenten gewählt worden war, tritt nicht mehr an. „Ich werde dann 72 Jahre alt sein und bin der Meinung, dass Jüngere ran sollten“, sagte er unserer Zeitung. Tobias Hoffmann, erster Stellvertreter des IHK-Präsidenten, hat gute Chancen auf das Präsidentenamt – zumindest wenn man sich die vergangenen Wahlentscheidung anschaut. Foto: Bernward Comes Ein Nachfolger für das Ehrenamt steht noch nicht fest. Blickt man jedoch auf die vergangenen Wahlen, hat der erste Stellvertreter des Präsidenten gute Chancen – denn auch Streiff war zuvor erster Vize-Präsident. Und auch dessen Vorgänger Wolf-Michael Schmid wurde vom ersten Stellvertretenden zum Präsidenten der IHK gewählt. Lesen Sie mehr: Ruhestand für IHK-Geschäftsführer - Interview mit den Präsidenten „Uneitel und fachkundig“ – IHK verabschiedet Bernd Meier IHK Braunschweig bekommt neuen Hauptgeschäftsführer Jetziger Vize-Präsident ist Tobias Hoffmann, 55 Jahre alt. Er ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Hoffmann Maschinen- und Apparatebau in Lengede im Kreis Peine. Außerdem sitzt er dem Kunstverein Braunschweig vor. Dem regionalen Online-Blog „Die Region“ sagte er: „Kunst ist für mich lebenswichtig und deshalb fördere ich sie auch.“ Gut möglich also, dass der nächste Kammer-Präsident nicht nur ein Gespür fürs Geschäft hat, sondern auch einen Sinn für die schönen Künste. Die Mitglieder der neu gewählten Vollversammlung der IHK Braunschweig: Produzierendes Gewerbe/Industrie: Jan-Peter Ewe (Wilhelm Ewe), Klaus-Dieter Kroschke (Kroschke sign-international), Christian Niemsch (Lanico-Maschinenbau OttoNiemsch), Frauke Oeding-Blumenberg (oeding print), Uwe Schwanke (BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt), Sven Holger Streiff (Streiff & Helmold), Joachim Wolf (Braunschweiger Flammenfilter, alle Braunschweig); Klaus Nickel (Harzer Kartonagenfabrik Fritz Nickel), Juliane Saupe (H.C. Starck Tungsten, beide Goslar); Lutz Thomas (Amino, Helmstedt); Tobias Hoffmann (Hoffmann Maschinen- und Apparatebau), Jan Dietrich Radmacher (Kalksandsteinwerk Wendeburg, beide Peine); Thomas Auringer (Meyer), Sebastian Brandes (Peiner SMAG Lifting Technologies), Jörg Grzella (Salzgitter AG, alle Salzgitter); Christian Auerswald (Auerswald), Rainer Meske (ABR Metallguß), Georg Weber (MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer, alle Wolfenbüttel) Energieversorger: Paul Anfang (BS Energy), Marten Bunnemann (Avacon), Bärbel Heidebroek (Landstrom), Mario Hesse (Mario Hesse), Prof. Reinhard Leithner (Prof. Reinhard Leithner) Einzelhandel: Marco Ebel (Weiss Bürobedarf), Ines-Angela Eder (Einhorn-Apotheke), Jessica Grund-Grube (Grund Blumen-Dekorationen), Olaf Jaeschke (Galerie Jaeschke), Frederick Wrensch (Buchhandlung Graff, alle Braunschweig); Sven Gust (Gute Freunde), Oliver Kreß (Dr. Hildebrandt & Buchholz, beide Goslar); Claudius Traumann (Traumann Technik, Hemstedt); Christian Burgdorf (Burg-Apotheke), Ole Siegel (Ole Siegel Sports, beide Peine); Kerrin Bock (Apotheke Am Schützenplatz, Salzgitter); Holger Bormann (Autohaus Gebrüder Bormann, Wolfenbüttel); Großhandel: Kurt Fromme (Wilhelm Fromme Landhandel), Alexandra Honcza (Krumpholz Bürosysteme), Hanns-Heinrich Kehr (Richard Kehr), Justus Philipp Perschmann (Hch. Perschmann), Andreas Sander (Kosatec Computer) Vermittler: Marvin Klose (Marvin Klose), Frank Schweizer (Frank Schweizer e.K.), Torsten Wolters (Torsten Wolters e.K.) Banken und Versicherungen: Jürgen Brinkmann (Volksbank Braunschweig Wolfsburg), Knud Maywald (Öffentliche Versicherung), Christoph Schmitz (Bankhaus C.L. Seeliger) Verkehrswirtschaft: Volker Asche (logistik in XXL), Jürgen Hartmann (Braunschweiger Taxen-Zentrale), Aline Marleen Wandt (Wandt Spedition) Tourismus- und Freizeitwirtschaft: Annett Eine (Reisebüro Eine), Carsten Goldapp (Carsten Goldapp), Florian Oswin Hary (Hary Hotel), Ralf Richter (Restaurant Landliebe), Georg Wilhelm Schmidt (Reisebüro Schmidt), Bernd Weymann (Weymann Gastronomie) Beratende und technische Dienstleistungswirtschaft: Laura Sophia Alpers (Wolfenbütteler Immobilien), Dirk Bode (FME), Juliane Dickschen (DDBR Consulting), Fabian Grube (IAP Institut für Angewandte Produktions-Technologie), Sascha Harland (Creditreform Braunschweig Göttingen), Torsten Kathmann (Elektrotechnik Dipl.-Ing. Eckart Kathmann), Eduard Klein (Innovationsgesellschaft TU Braunschweig), Liza Klenk (ARTmax), Cedric Lachmann (The Why Guys), Jan-Philipp Mai (JPM Technologies), Elisabeth Schurbin (Avantes Schlüsseldienst und Sicherheitstechnik), Sabine Sternberg (Jenko Sternberg Design), Ralf Utermöhlen (Agimus Beratungsgesellschaft), Eike van Deest (Frachtrasch international), Tobias Wermuth (WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung) Weitere Unternehmen der Dienstleistungswirtschaft: Andrea Hunger (Oskar Kämmer Schule), Anja Junicke (Junicke), Sven-Thomas Munte (Munte Immobilien), Anton Niesporek (Fenicom - Kommunikation und Netzwerke, alle Braunschweig); Jörg Aßmann (Wirtschaftsförderung Region Goslar, Christian Brink (Christian Brink, beide Goslar); Sven Hansmeier (FIBAV, Helmstedt); Angela di Punzio-Kühn (Dima Verwaltung, Peine); Astrid Sabine Striese (ATL Striese Immobilien, Salzgitter); Annett Tonndorf (Werbeagentur Athoc, Wolfenbüttel)