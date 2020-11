Landwirte schlagen Thesen an Rathäuser

Unter anderem am Rathaus in Helmstedt schlug die junge Organisation „Land schafft Verbindung“ ihre zehn Thesen an.

Die 2019 von Landwirten gegründete Protest-Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LSV) hat am Reformationstag bundesweit an Rathäusern, Einkaufszentren und Kirchen sogenannte zehn Thesen zur deutschen Landwirtschaft angeschlagen. Das teilte die Organisation am Wochenende mit. In Berlin wurde das Papier etwa am Bundeskanzleramt und am Berliner Dom angeschlagen. Auch in unserer Region verbreiteten Landwirte die Thesen, unter anderem etwa in Helmstedt an der Rathaustür.

Hendrik Schünemann, Landwirt und Mitglied in der LSV-Gruppe Braunschweiger Land, erklärte: „Wir wollen die Themen der Landwirtschaft der Bevölkerung nahebringen und wenden uns auch an die Politik." Landwirte produzierten vor Ort und sicher Nahrungsmittel, könnten aber von der eigenen Hände Arbeit kaum noch leben. „Und Beihilfen wollen wir gar nicht, wir wollen eine faire Bezahlung", so Schünemann. Weil der Kostendruck für landwirtschaftliche Betriebe immer höher würde, würden etliche, gerade kleinere Höfe schließen. LSV: Wollen keine Spaltung zwischen Landwirten und Gesellschaft Dirk Koslowski, Sprecher der niedersächsischen LSV-Bewegung, kritisierte, dass Landwirte am Pranger stünden und ihnen etwa die Schuld für den Klimawandel zugeschoben würde: „Wir fühlen uns immer weiter ausgegrenzt und haben den Eindruck, wir sind hier unerwünscht." These Acht heißt dann auch: „Wir Landwirte werden gezielt ausgegrenzt". Laut Koslowski wollten die Bauern das Gegenteil von der Reformation erreichen: dass sich die Spaltung und Trennung aufhebe, die es zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft gäbe. „Land schafft Verbindung" hat sich 2019 gegründet und kritisiert die deutsche Agrarpolitik und zu hohe Umweltauflagen. Mit dem Niedersächsischen Weg haben sich jüngst Landwirtschaft, Politik und Umweltverbände auf einen Kompromiss für mehr Naturschutz geeinigt. Die LSV-Bewegung fühlte sich dabei übergangen und äußerte Kritik an einer „Hinterzimmerpolitik". Diesen Vorwurf wies unter anderem das Landvolk scharf zurück.