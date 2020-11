Mit Milliarden gegen das Lockdown-Sterben der kleinen Betriebe

Es war ein Schock für viele Unternehmer: Kinos, Theater, Fitnessstudios, Kosmetiker, die Gastronomie – sie alle sind seit November auf einmal wieder im Lockdown-Modus. „Das kann für einige Betriebe fatal sein, wenn sie keine Reserven mehr haben. Es könnte sie ihre Existenz kosten“, ordnet Eckhard Sudmeyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, die neuen Verordnungen ein. Auch Florian Löbermann, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig, sieht den Teil-Lockdown als wirtschaftliche Belastung. „Viele Unternehmen sind nach dem ersten Lockdown deutlich geschwächt“, erklärt er. Die Bundesregierung will nun mit drei Maßnahmen gegensteuern: 10 Milliarden Euro außerordentliche Wirtschaftshilfe, schnelle und einfache Kredite sowie eine weitere Verlängerung der Überbrückungshilfen.

Wer bekommt wie viel erstattet?

Bei der außerordentlichen Wirtschaftshilfe zahlt die Regierung den Unternehmen bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats, um sie bei den laufenden Fixkosten zu unterstützen. Die Höhe errechnet sich laut Bundesfinanzministeriums aus dem durchschnittlichen Wochenumsatz des Novembers 2019, die Pauschale wird für jede Woche im Lockdown bezahlt. „Um nicht in eine detaillierte und sehr komplexe Kostenrechnung einsteigen zu müssen, werden die Fixkosten pauschaliert“, erklärt das Ministerium in einer Mitteilung.

Die einmalige Kostenpauschale von maximal 75 Prozent trifft auf Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern zu, bei größeren Betrieben gibt es weniger. Jüngere Betriebe, die erst nach November 2019 eröffneten, können den Umsatz des Oktobers dieses Jahres als Vergleichswert angeben. Wenn ein Betrieb bereits staatliche Förderungen bezogen hat – etwa Kurzarbeitergeld oder Überbrückungshilfen – werden die bisher geleisteten Zahlungen angerechnet. Der Außerhausverkauf bei Gastronomen – in Zeiten des Lockdowns die einzige mögliche Einnahmequelle – möchte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aber nicht auf die Hilfszahlungen anrechnen. Das habe er bei der Sitzung der Unionsfraktion klargestellt, sagt Vize-Fraktionschef Carsten Linnemann dem „Westfalenblatt“.

„Eine teilweise Erstattung der Umsatzausfälle ist bei vorübergehend angeordneten Zwangsschließungen ein richtiger Weg“, begrüßt Handwerkskammer-Geschäftsführer Sudmeyer die Maßnahmen. Er regt aber weitere Entlastungen, etwa bei Steuern und Abgaben, an. IHK-Geschäftsführer Löbermann wünscht sich von der Regierung hingegen, die Verluste der besonders betroffenen Wirtschaftszweige im Lockdown „vollumfänglich auszugleichen“.

Wer darf einen Antrag stellen?

Alle Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, die aufgrund des neuen Lockdowns schließen mussten oder ihre Arbeit nicht ausführen können, dürfen einen Antrag stellen. Das betrifft zum Beispiel Theater, Kinos, Restaurants und Bars sowie Diskotheken oder auch Fitnessstudios, Sportstätten und Schwimmbäder.

Unternehmer, die indirekt von den Maßnahmen betroffen sind – etwa Großlieferanten, die Restaurants oder Kneipen beliefern –, sollen auch unterstützt werden, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwochabend und berief sich dabei auf ein Papier der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Altmaier knüpfte demnach die Hilfe für diese Unternehmen an die Bedingung, dass nicht nur „ein paar Prozentpunkte“ des Umsatzes im November verloren gingen. Voraussetzung ist nun, dass sie regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den Maßnahmen betroffenen Firmen erzielen.

Einzelhandel möchte ebenfalls Hilfsgelder

Handelsverbände haben bereits appelliert, dass Händler bei den Hilfen ebenfalls berücksichtigt werden sollten. Das wünscht sich auch der Verband Harz-Heide. „Eine aktuelle Trendumfrage zeigt, dass drei von vier Betrieben mit deutlichen Umsatzeinbußen aufgrund der Maßnahmen rechnen. Bei voll weiterlaufenden Kosten rechnet sich ein Offenhalten der Geschäfte betriebswirtschaftlich betrachtet nicht wirklich“, berichtet Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Der Einzelhandel solle aber nach Vorstellung des Verbandes die Hilfen nicht in demselben Umfang erhalten wie geschlossene Betriebe. Vielmehr solle der Bund die Umsatzausfälle im Vergleich zum Vorjahresmonat um 50 Prozent ausgleichen. Gingen also weniger Menschen in die Innenstädte und sinke der Umsatz des Einzelhandels damit um 50 Prozent, würden 25 Prozent als Entschädigung im Zuge der Corona-Hilfen gezahlt werden. „Immerhin handelt es sich für die Einzelhändler in aller Regel um den zweitumsatzstärksten Monat des Jahres“, gibt Krack zu bedenken. Ob der Wunsch der Händler noch erfüllt wird, ist unklar.

Wo wird das Geld beantragt?

Das Bundesfinanzministerium verweist darauf, dass ein vereinfachter Antrag über die Plattform der Überbrückungshilfe erfolgen soll (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). Doch Anträge brauchen Zeit, um bearbeitet zu werden – Zeit, die vielen Betrieben fehlen könnte. Altmaier hat daher das Ziel verkündet, vor Ende November mindestens Abschlagzahlungen zu machen. Das sagte der Wirtschaftsminister laut dpa am Dienstag in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Dazu werde man notfalls auch neue Wege etwa über die Sparkassen und Volksbanken gehen, damit das Geld rasch verfügbar sei.

Gibt es weitere Hilfen?

Auch Soloselbstständige und Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern können nun einen Schnellkredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen. Mit dem Schnellkredit der staatlichen Förderbank können Unternehmen, sofern sie nach Angaben des Finanzministeriums in „geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen“ sind, einen Kredit bis zu 300.000 Euro aufnehmen. In welcher Höhe ein Kredit gewährt werde, sei aber abhängig davon, wie der Umsatz im Vorjahr ausfiel. Eine Risikoprüfung findet nicht mehr statt, der Staat haftet vollständig für den Kredit. Für die Hausbanken, über die der KfW-Schnellkredit beantragt wird, gibt es also kein Risiko, dass das Geld nicht zurückgezahlt werden könnte.

Zudem arbeitet das Finanzministerium an einer weiteren Verlängerung der Überbrückungshilfen, die seit dem Frühjahr viele Unternehmen verschiedener Branchen mit Zuschüssen unterstützt hat. „Es ist zu erwarten, dass einige Wirtschaftsbereiche auch in den kommenden Monaten erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes hinnehmen müssen“, teilt das Ministerium mit und verweist besonders auf die Kultur- und Veranstaltungsbranche. Die Überbrückungshilfe III soll Unternehmen vom Januar bis Juni 2021 unterstützen, bis Dezember 2020 greift noch die Überbrückungshilfe II, die seit Oktober beantragt werden kann.

Wer baut die Schulden ab?

Für die Überbrückungshilfe im kommenden Jahr wünscht sich der Handelsverband Harz-Heide auch andere Antragskriterien. „Dass heute ein gerüttelt Maß der vorgesehenen Mittel für die Überbrückungshilfen noch nicht abgerufen wurde, liegt daran, dass die Anspruchshürden zu hoch sind“, sagt Krack.

25 Milliarden Euro hat der Bundeshaushalt insgesamt für Finanzhilfen bereitgestellt. Aus diesem Topf stammen auch die 10 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe. Die Corona-Hilfen finanziert der Bund durch neue Schulden. Derzeit scheinen diese Belastungen noch verkraftbar, meint IHK-Geschäftsführer Löbermann, warnt aber auch: „Bei längerem Andauern der Pandemie und weiter ansteigendem coronabedingtem Finanzaufwand dürften die Wohlstandsverluste für künftige Steuerzahler spürbarer werden.“