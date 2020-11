Hygia-Chef will Verfassungsbeschwerde einlegen

Erst Anfang Februar hat Christian Haertle, Geschäftsführer der Braunschweiger Fitness-Gruppe Hygia, sein größtes Studio eröffnet: Das Hygia 2.0 auf 6300 Quadratmetern im Westen Braunschweigs. Die Decken haben eine Höhe von acht Metern, die Lüftungsanlage ist nagelneu und arbeitet laut Haertle mit Frischluftzufuhr. Beim ersten Lockdown im März und April musste der 51-Jährige dieses Studio und seine neun weiteren Studios, die er auch in Wolfenbüttel und Wolfsburg unterhält, schließen. Seit dem 2. November sind wieder alle Fitnessstudios „komplett dicht“. „Das trifft uns hart“, sagt der Geschäftsführer.

Mit einem Eilantrag, den seine Anwälte beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht einreichten, versuchte er die Schließungen in der Fitnessbranche, die die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung vorsieht, zu verhindern. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg wies den Antrag allerdings Ende vergangener Woche als unbegründet ab. Am Dienstag (10. November) wollen Hygia-Chef Haertle und seine Anwälte von der auf die Fitnessbranche spezialisierten Kanzlei Dr. Geisler, Dr. Franke & Kollegen gegen diese Entscheidung eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Haertle hält den zweiten Lockdown für den falschen Weg, um mit der Corona-Pandemie umzugehen. „Sie trifft die Wirtschaft unheimlich hart. Ich bin eher für höhere Schutzmaßnahmen, zum Beispiel das Tragen von FFP2-Masken. Und den Leuten muss stärker bewusst gemacht werden, was passiert, wenn man die Hygieneregeln nicht einhält“, sagt Haertle.

„Wir wissen nicht, wie es weitergeht“

Vor allem empfindet er die Schließung von Fitnessstudios als „unverhältnismäßig“, genauso wie die von Restaurants. Haertle sagt: „Dreiviertel der Infektionen passieren im privaten Bereich. Es ist erwiesen, dass Studios keine Infektionsherde sind.“ Die Branche habe sich nach dem ersten Lockdown intensiv mit Hygienekonzepten auseinandergesetzt. „Wir haben einen unheimlich hohen Standard", erklärt der Geschäftsführer.

Die Sportgeräte würden nach Benutzung sofort desinfiziert, die Einhaltung von ausreichend Abstand würde kontrolliert und Mund-Nasenschutzmasken selbstverständlich auch getragen werden. „Die Masken werden nur für die Dauer einer Übung am Sportgerät abgesetzt und dann sofort wieder aufgezogen“, sagt Haertle. Er versteht vor allem nicht, dass im Lockdown alle Fitnessstudios über einen Kamm geschert werden. „Es gibt einen Unterschied zwischen einem Hygia 2.0 mit Frischluftzufuhr und viel Fläche und einem kleinen Studio im Keller“, so Haertle.

Der 51-Jährige blickt besorgt in die Zukunft, berichtet er. „Wir wissen ja nicht, wie es weiter geht und wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Ich hoffe, dass die Maßnahmen jetzt Wirkung zeigen und die Infektionszahlen runtergehen.“ Bisher hat die Hygia-Gruppe einen Kredit in Höhe eines hohen sechsstelligen Betrags bei der staatlichen Förderbank KfW aufgenommen. „Den muss ich natürlich zurückzahlen. Bis auf das Kurzarbeitergeld habe ich ansonsten keine staatlichen Hilfen erhalten“, sagt Haertle.

Mitgliedsbeiträge, um Fixkosten zu decken

Die geplante außerordentliche Wirtschaftshilfe der Bundesregierung für den Monat November sieht vor, dass Lockdown-betroffene Unternehmen bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem November 2019 erhalten. „Das wäre schon eine große Hilfe“, sagt Haertle. Aber man wisse auch noch nicht, wann das Geld komme, und wie viel es am Ende wirklich sei. Denn die Fitness-Gruppe ziehe die Mitgliedsbeiträge ja weiter ein, verbuche also Umsatz, schenkt den Mitgliedern aber im Gegenzug einen freien Bonus-Monat. „Wir brauchen die Mitgliedsbeiträge auch, um Fixkosten wie Leasing oder Mieten zu bezahlen,“ sagt Haertle.

Bei ihrem neu eröffneten Fitnessstudio Hygia 2.0 plante die Braunschweiger Kette eigentlich mit 400 neuen Mitgliedern, „Jetzt sind wir glücklich, wenn wir keine Mitglieder verlieren“, sagt er. Die Verluste durch die Lockdowns ließen sich wieder einholen, glaubt Haertle. „Aber das wird Jahre dauern.“