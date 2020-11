Do, 12.11.2020, 18.53 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vorsichtig optimistisch über die Entwicklung der Corona-Zahlen geäußert. "Jetzt sieht man, wie es sich abflacht", sagte sie am Donnerstag mit Blick auf den moderateren Anstieg bei den Neuinfektionen in den vergangenen Tagen in einer Onlinediskussion mit Auszubildenden.