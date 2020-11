Siemens-Manager: „Braunschweig ist unsere Denkfabrik“

Der auf Bahnautomatisierung spezialisierte Siemens-Standort Braunschweig wird eine tragende Rolle in einem 30 Monate laufenden Forschungsprojekt zur Sicherheit automatisierter Züge übernehmen. Auftraggeber ist das dem Eisenbahn-Bundesamt unterstehende Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung. Neben Siemens sind die TU Berlin und der TÜV Rheinland an dem Projekt mit einem Gesamtvolumen von 1,7 Millionen Euro beteiligt. Gerhard Greiter, bei der Siemens-Bahnsparte Chef der Region Nordosteuropa, erläutert im Interview, welche Ziele das Projekt verfolgt und warum der automatisierte Zugverkehr an Bedeutung gewinnt.

Herr Greiter, was sind die Vorteile des automatisierten Zugverkehrs?

Der entscheidende Dreiklang ist: Klimaschutz, Kapazität und Komfort. Mit automatisierten Bahnen kann der

Gerhard Greiter leitet die Region Nordosteuropa in der Siemens-Bahnsparte. Foto: Siemens AG

Energieverbrauch um 20 Prozent gesenkt werden. Dadurch wird der ohnehin klimafreundliche Bahnverkehr noch grüner. Zudem ist eine engere Taktung der Züge möglich. Im Ergebnis fahren mehr Bahnen, wodurch mehr Menschen und Güter befördert werden können. Darüber hinaus erhöht sich durch sanftes und gleichmäßiges automatisches Fahren auch der Fahrgastkomfort. So wird Bahnfahren noch attraktiver.

Was sind die Inhalte des Forschungsprojekts?

Genau genommen sind es zwei Forschungsprojekte. Im ersten Projekt geht es darum, die Sicherheitsanforderungen für den vollautomatisierten Bahnverkehr auf Regional- und Fernverkehrsstrecken festzulegen. Im zweiten Projekt werden die menschliche und die technische Leistungsfähigkeit miteinander verglichen. Die Frage ist, was die Technik alles können muss, um einem Triebfahrzeugführer mindestens ebenbürtig zu sein. Das Thema Sicherheit steht in beiden Projekten im Mittelpunkt. Denn sie hat absolute Priorität.

Warum ist das eine Forschungsprojekt darauf angelegt, Standards für die Sicherheit zu erarbeiten? Zugverkehr gibt es seit 185 Jahren in Deutschland, auch automatisierte Züge sind schon unterwegs – sind da nicht längst alle Sicherheitsstandards festgelegt?

Nein. Bislang sind vollautomatisierte Züge nur im Nahverkehr unterwegs. Bei dem neuen Forschungsprojekt geht es hingegen um den vollautomatisierten Regional- und Fernverkehr. Das ist ein großer Unterschied.

Inwiefern?

Im Nahverkehr, beispielsweise bei U-Bahnen, handelt es sich um geschlossene Systeme. Der Regional- und Fernverkehr ist hingegen ein offenes System. Das jeweilige Umfeld ist anders, es werden höhere Geschwindigkeiten gefahren, hinzu kommen unterschiedlichste Witterungsverhältnisse. Das alles sorgt für erweiterte Anforderungen an Sicherheit und Technik. Denken Sie nur an eine Fahrt durch Nebel: Heute beobachtet der Lokführer die Strecke und reagiert auf die Signale. Beim vollautomatisierten Betrieb muss das alles die Technik leisten – und zwar mindestens so gut wie der Mensch. Das gilt auch und insbesondere für die Hinderniserkennung.

Wann kommen die Züge ohne Lokführer?

Sie sind ja im Nahverkehr schon unterwegs, beispielsweise U-Bahnen. Im Oktober 2021 gehen wir mit der S-Bahn Hamburg einen entscheidenden Schritt weiter: Wir starten eine Blaupause für den hochautomatisierten Passagierbetrieb im Regional- und Fernverkehr in Deutschland. Hochautomatisiert heißt, der Triebfahrzeugführer ist zwar noch an Bord, greift aber nur im Störfall ein. Im Rangierbetrieb wird die S-Bahn auf einer rund ein Kilometer langen Strecke sogar vollkommen selbständig unterwegs sein, ohne Personal.

Welche Rolle spielt das Siemens-Werk Braunschweig bei dem Forschungsprojekt?

Eine zentrale. Der Standort Braunschweig ist unsere Denkfabrik. Hier sitzen unsere klugen Köpfe, die die Digitalisierung und Automatisierung vorantreiben. Mit rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es weltweit keinen größeren Standort mit Schwerpunkt Bahnautomatisierung. Das Werk deckt das ganze Spektrum für den digitalen Bahnbetrieb ab. Dazu zählen Betriebsleitsysteme, digitale Stellwerke und Technologien für die Zugsteuerung. Ob Metros in Nürnberg und Paris oder die S-Bahn in Hamburg oder Züge in London – der Standort Braunschweig war und ist an allen Siemens-Projekten zum automatisierten Fahren beteiligt.

Was folgt auf das Forschungsprojekt, was ist die Konsequenz daraus?

Die Ergebnisse werden vom Auftraggeber, dem Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung, ausgewertet. Wir erwarten, dass sie die Grundlage für Entscheidungen des Gesetzgebers sind und dem hochautomatisierten Bahnbetrieb einen starken Impuls geben. Deutschland ist für die Eisenbahnwelt sehr wichtig, technologisch in vielen Bereichen führend. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Forschungsergebnisse auch in die Gesetzgebung der EU einfließen.

Welche Vorteile ergeben sich daraus für Siemens?

Deutschland ist für uns der Kernmarkt. Hier wollen wir weiter Taktgeber für Digitalisierung und Bahnautomatisierung sein. Dabei helfen die Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten ungemein. Natürlich wollen wir unsere Expertise und Erfahrung auch in Europa einbringen. Unser Exportgeschäft soll und wird von diesem Know-how profitieren. Vom Exportgeschäft lebt übrigens auch der Standort Braunschweig: 50 Prozent beträgt der Exportanteil.

Forschung ist also Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg?

Ja. Forschung und Entwicklung sind die Basis für Innovationen, die im Wettbewerb eine entscheidende Rolle spielen. Es geht um Digitalisierung und darum, auf gesellschaftspolitische Fragen die passenden technologischen Antworten zu geben. Beim Thema Umweltschutz sind dies zum Beispiel alternative Antriebe mit Batterie oder Wasserstoff. Mit dem Batteriezug vom Typ Mireo Plus B haben wir ein innovatives Produkt erfolgreich am Markt positioniert: 20 dieser Batteriezüge liefern wir nach Baden-Württemberg. Zudem entwickeln wir einen Wasserstoffzug, den Miro Plus H.

Ihr Nachbar in Salzgitter, der französische Zugbauer Alstom, hat bereits einen Wasserstoffzug vorgestellt. Schmerzt es da nicht umso mehr, dass aus der geplanten Fusion von Siemens und Alstom nichts geworden ist?