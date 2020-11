Städteranking: Salzgitter droht Immobilienblase

In mehreren Städten Niedersachsens droht angesichts rasant gestiegener Kaufpreise eine Immobilienblase. Zu diesem Ergebnis kommt ein bundesweiter Städtevergleich des Auftragsforschers IW Consult, des Internetportals Immobilienscout24 und der „Wirtschaftswoche“. Demnach liegen 4 der 15 Städte mit der höchsten Gefahr einer Blase in Niedersachsen: Göttingen, Salzgitter, Hannover und Osnabrück. Das Städteranking definiert als „Blasengefahr“ die Differenz der Kaufpreisentwicklung zur Mietpreisentwicklung. Bundesweit ist das Risiko demnach nur in Leipzig und Augsburg größer als in der Universitätsstadt Göttingen.

Wolfsburg in Hinblick auf Wirtschaftskraft landesweit vorn

Mit Blick auf die Wirtschaftskraft schneidet Wolfsburg auf dem fünften Platz landesweit am besten in dem Ranking ab – allerdings zeigt der Trend nach unten. Im Dynamikranking zur Veränderung von Faktoren wie dem Arbeits- und Immobilienmarkt und der Lebensqualität reicht es für die Heimat von Volkswagen nur für Platz 67 von 71.

Die übrigen niedersächsischen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern liegen bei der Wirtschaftskraft größtenteils im Mittelfeld: So steht Braunschweig (Platz 26) vor der Region Hannover (29), Oldenburg (31) und Osnabrück (37). Landesweit am schlechtesten schneidet Salzgitter auf Rang 62 ab. Auch Bremen (Platz 46) und Bremerhaven (70) finden sich in der unteren Hälfte wieder.

Mehr zum Thema:

dpa