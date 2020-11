IG Metall hält an Forderungen fest

Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie äußerten bereits ihr Unverständnis, Lohnerhöhungen im Angesicht der Corona-Krise zu fordern. Das schreckt die IG Metall naturgemäß jedoch nicht: Am Donnerstag beschloss der Vorstand der Gewerkschaft in Frankfurt in der anstehenden Tarifrunde 4 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Branche zu fordern. Damit bestätigte der IG-Metall-Vorstand Beschlüsse der regionalen Tarifkommissionen. Das Lohnplus soll in der Fläche flexibel zur Arbeitsplatzsicherung eingesetzt werden können.

„Die IG Metall strebt einen tariflichen Rahmen an, der ein Entgeltvolumen umfasst, das zur Erhöhung der Einkommen und in Betrieben mit Beschäftigungsproblemen zum Ausgleich von Einkommensverlusten beiträgt, wenn dort Arbeitszeit reduziert wird, etwa in Form der Viertage-Woche“, erklärte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Die Gewerkschaft schlägt die Viertage-Woche als Wahlmöglichkeit für Unternehmen vor, um den Strukturwandel – etwa in der Autoindustrie – zu meistern.

Verhandlungen starten im Dezember

Die Beschäftigten sollen für die Reduzierung der Arbeitszeit einen Lohnausgleich erhalten; die freie Zeit könnten sie für berufliche Fortbildungen nutzen. Mit den „Zukunftstarifverträgen“ will die IG Metall betriebliche Zusagen für Investitionen, Standorte, Beschäftigung und Qualifizierung festschreiben. Die Vorschläge zur Viertage-Woche und zu Zukunftstarifverträgen seien Antworten auf die digitale und ökologische Transformation, erklärte Hofmann. „Damit wollen wir den Beschäftigten Perspektiven geben, denn die Verunsicherung reicht inzwischen tief in die Stammbelegschaften hinein.“

Die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern starten ab Mitte Dezember in den einzelnen Tarifgebieten. Darin will sich die Gewerkschaft auch für eine Verbesserung der Ausbildungsqualität einsetzen sowie für die unbefristete Übernahme von Ausgebildeten und dual Studierenden. In Ostdeutschland verlangt die IG Metall ein „tarifliches Angleichungsgeld“, um die dort weiterhin bestehende, drei Stunden längere Wochenarbeitszeit auszugleichen. Die Friedenspflicht der Arbeitnehmer endet am 1. März 2021. Ab dann sind Warnstreiks möglich.

Auch für die 120.000 VW-Mitarbeiter, die im Haustarifvertrag beschäftigt sind, fordern die Metaller 4 Prozent mehr Lohn bei 12-monatiger Laufzeit. Der Haustarifvertrag gilt in den sechs westdeutschen Werken in Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel sowie bei den Financial Services mit Hauptsitz in Braunschweig. Anders als beim Flächentarifvertrag soll das geforderte Lohnplus bei Volkswagen ausschließlich für höhere Entgelte genutzt werden. Die IG Metall begründet das mit der Beschäftigungssicherung bis 2029, die beim Wolfsburger Autobauer gilt.

In der Tarifrunde 2018 haben sich Volkswagen und IG Metall außerdem auf eine tarifliche Zusatzvergütung geeinigt. Sie beträgt 27,5 Prozent eines Monatsentgelts und wird einmal pro Jahr ausgezahlt. Besonders belastete Beschäftigte konnten dieses Zusatzgeld in bis zu sechs freie Tage umwandeln. Als solche gelten Eltern kleiner Kinder, Mitarbeiter, die Angehörige pflegen und Schichtarbeiter. Die Gewerkschaft fordert in der jetzt anstehenden Tarifrunde, dass die Tauschmöglichkeit allen IG-Metall-Mitgliedern zusteht. Die Möglichkeit, einige Tage weniger zu arbeiten, haben bei VW bisher viele Beschäftigte genutzt : 2018 waren es 31.400 Mitarbeiter, die freie Tage statt Geld wählten, 2019 waren es 33.600.

1400 Ausbildungsplätze pro Jahr

Die Industrie-Gewerkschaft fordert zudem die Festschreibung von 1400 Ausbildungsplätzen pro Jahr bei VW für die kommenden zehn Jahre. Zudem will sie Gespräche zur Lage von Auszubildenden und von Studierenden im Praxisverbund wieder aufnehmen, um deren Situation zu verbessern. Dabei geht es etwa um die Übernahme der Semesterbeiträge durch den Autobauer. Die Friedenspflicht bei Volkswagen endet am 28. Januar.

4 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten verlangt die Gewerkschaft parallel übrigens auch in der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. Dort sind 75.000 Mitarbeiter beschäftigt.