Dicke Luft bei Volkswagen

Die Gemütslage im VW-Konzern könnte derzeit widersprüchlicher nicht sein, schwankt zwischen Aufbruchstimmung und – ja – der Angst vor Massenarbeitslosigkeit in der Autobranche. Die Adventszeit gelingt bei einem Weltkonzern wie VW ohnehin nie gemütlich. „O du fröhliche“ – ist nicht. Der Jahresausklang 2020 hat es allerdings besonders in sich. Das Unternehmen schiebt eine riesige Bugwelle an Herausforderungen vor sich her, die beinahe täglich größer wird. Elektro-Mobilität, Digitalisierung und Corona lauten die bekannten Stichwörter. Neu sind der von der EU geplante „Green Deal“, der quasi das Aus für den Verbrenner bedeuten würde, sowie die Fortsetzung des Dauerkonflikts zwischen Vorstandschef Herbert Diess und dem Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh. Zudem gerät Diess’ Temperament VW-intern zunehmend in die Kritik.

Aufbruchstimmung pur

Für unsere Region ist die Marke VW von hoher Bedeutung. Das Stammwerk Wolfsburg baut die „Golf-Familie“, Tiguan, Touran und auch ein Modell für Seat. Die Werke Braunschweig und Salzgitter liefern Komponenten und Motoren. Ralf Brandstätter hat als Markenchef die Aufgabe VW in die Zukunft zu führen. Im Gespräch vermittelt er Aufbruchstimmung pur.

„6 Prozent Rendite im Blick“

In der Vergangenheit galt die Konzern-Kernmarke unter finanziellen Aspekten als großes Sorgenkind im Konzern. Daran sei hart gearbeitet worden, versichert Brandstätter. „Wir haben in der Marke Volkswagen stark an der Kosteneffizienz gearbeitet und werden diesen Weg konsequent fortführen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,3 Prozent erreicht und haben unser Ziel von 6 Prozent für 2023 weiter fest im Blick.“ Ausgeklammert werden müsse aber mindestens dieses Jahr. „In diesem Jahr geht es aufgrund der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem darum, noch ein positives Ergebnis zu erreichen.“

Diess: Hier haben wir bei Volkswagen noch Nachholbedarf

Als Beispiel für Kosteneffizienz nannte er die Zusammenarbeit mit Skoda. „Dadurch dass die Marken Volkswagen und Skoda die Modelle Passat und Superb nun gemeinsam entwickeln, können die Entwicklungskosten sehr deutlich gesenkt werden“, sagte er. Allerdings goss Konzernchef Diess Wasser in den Wein. In seinem Grußwort zum 75-jährigen Bestehen des Betriebsrats betonte er: „Effizienzsteigerungen sind notwendig und für den Fortbestand von Unternehmen nicht zu unterschätzen, wie viele Beispiele immer wieder beweisen. Hier haben wir bei Volkswagen noch Nachholbedarf.“

Marke VW setze neue Standards

Vorangekommen ist die Marke VW nach Aussage Brandstätters auch beim Thema Software. „Wir haben entscheidende Fortschritte bei der Software-Entwicklung gemacht. So verfügen wir jetzt über neue Infotainment-, Fahrer-Assistenz- und Batterie-Management-Software.“ Damit setze die Marke neue Standards im Volumen-Segment. Die Verwendung von Software einschließlich sogenannter „Over-the-Air-Updates“ ohne Werkstattbesuch werde zu einer Kernkompetenz der Wolfsburger.

„Wir haben uns für dieses Jahr einen Schlussspurt vorgenommen“

Wenn Corona es zulässt, will die Marke noch in diesem Jahr verlorenes Verkaufsvolumen aufholen. Als Mutmacher nannte Vertriebsvorstand Klaus Zellmer den Auftragsbestand vom Oktober, der 33 Prozent über dem Niveau des Vorjahres gelegen habe. Dafür hätten vor allem Hybrid-Modelle gesorgt. Zellmer: „Wir haben uns für dieses Jahr einen Schlussspurt vorgenommen und überproportionale Auslieferungsziele für das vierte Quartal gesetzt. Auch nächstes Jahr wollen wir unseren weltweiten Marktanteil weiter steigern.“

Neue E-Modelle

Zwar wird die Marke weiterhin ihre Verbrennermodelle pflegen, deren Variantenvielfalt aber verringern. Zudem laufen Modelle wie Touran und Sharan perspektivisch aus. Sie werden abgelöst von neuen Elektro-Modellen. Der rein elektrische Kompaktwagen ID.3 ist immer häufiger auf den Straßen zu sehen, er wird nun ergänzt vom Elektro-SUV ID.4. Bis 2023 soll die ID-Familie um das SUV ID.5, den am Ur-Bulli abgelehnten ID.Buzz und den Aero B ergänzt werden.

700 Kilometer Reichweite

Dieser Kombi in Passat-Größe soll über eine Reichweite von 700 Kilometern verfügen. „Die größere Reichweite unserer neuen Modelle ist nicht das Resultat größerer Batterien, sondern eine Frage der Zellchemie, der Reduzierung von Fahrwiderständen und der Effizienz der Antriebe“, erläuterte Entwicklungsvorstand Frank Welsch.

VW entwickelt kleines E-SUV

Vorziehen wird die Marke VW die Entwicklung eines kleinen Elektro-SUV im Polo-Format. Damit wollen die Wolfsburger auf den noch nicht beschlossenen „Green Deal“ der EU reagieren. Der sieht eine weitere Verschärfung des CO 2 -Grenzwertes vor und wird von Branchenexperten als Aus für den Verbrenner gewertet. Sollte die EU den „Green Deal“ Gesetz werden lassen, würde das den Druck auf die Marke VW, aber auch auf die anderen Autobauer dramatisch erhöhen.

„Green Deal“ erhöht Druck

Dank der massiven staatlichen Förderung ist der Anteil der Elektro-Fahrzeuge in Deutschland in diesem Jahr aus der Nische gefahren. Für Europa plante die Marke VW bislang einen E-Auto-Anteil von

35 Prozent bis 2030. Sollte der „Green Deal“ kommen, müsste der Anteil auf voraussichtlich 55 Prozent steigen, um den dann gültigen Flottenwert zu erreichen und damit Strafzahlungen zu verhindern.

Jährlich 300.000 Stromer mehr?

VW müsste dann zusätzlich zur bisherigen Planung jährlich 300.000 Stromer mehr in Europa verkaufen. Das entspricht in etwa der Kapazität eines Fahrzeugwerks. Hinzu käme die große Herausforderung der Teileversorgung, insbesondere mit den knappen Batteriezellen. Für die Batteriefabrik in Salzgitter könnte das bedeuten, dass die für die Zukunft geplante zweite Ausbaustufe möglicherweise vorgezogen wird, um ein Loch im Batteriezell-Bedarf zu stopfen.

Kritik an Diess

Der „Green Deal“ sorgt auch im VW-Aufsichtsrat für große Aufmerksamkeit. Aus Kreisen der Kapitalseite erfuhr unsere Zeitung, dass dort eine Umsetzung der EU-Pläne gleichgesetzt werde mit Massenarbeitslosigkeit in der Autobranche – eben weil der Verbrenner dann keine Zukunft mehr habe. In diesem Zusammenhang wurde Kritik an Konzernchef Diess laut.

Verhalten komme nicht gut an

Der positioniere sich in diesem Bedrohungsszenario zu schwach, müsse gegenüber der EU viel deutlicher Stellung beziehen und entsprechend auftreten. Ohnehin fehle es Diess an Fingerspitzengefühl. So brüskiere er etwa andere Mitglieder im Branchenverband VDA durch seine Alleingänge beim Thema Elektro-Mobilität und trete in der Öffentlichkeit auf, als sei er der Sprecher der deutschen Autoindustrie. Das komme nicht gut an.

„Mangelnde Absprachen mit dem Aufsichtsrat“

Das gelte ebenso für mangelnde Absprachen mit dem Aufsichtsrat. So sei etwa der organisatorische Wechsel der Luxusmarke Bentley von Porsche zu Audi ohne Absprache mit dem Kontrollgremium erfolgt. „Dabei hätte das Thema da reingehört“, hieß es. Diess verfolge zwar seine Pläne konsequent, sei kämpferisch und ohne Furcht vor Konflikten. Zugleich fehle ihm aber Einfühlungsvermögen, daher stehe er sich oft selbst im Weg.

Kopfschütteln im Aufsichtsrat

Dass Diess offenbar seit geraumer Zeit auf die Verlängerung seines Vertrages drängt, wird in Teilen des Aufsichtsrats mit Kopfschütteln beobachtet. Zumal die Bemühungen des Vorstandschefs und dessen Scheitern prompt an die Öffentlichkeit kommen. Das birgt die Gefahr, dass die Position des VW-Chefs beschädigt wird. Das gilt auch mit Blick auf den offenen Brief von Arndt Ellinghorst, Auto-Analyst des US-Investmenthauses Bernstein, an die VW-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch. Darin fordert der Analyst ein Bekenntnis der Familien zu Diess. Allerdings wird hinter Ellinghorsts Vorstoß Diess selbst vermutet. Der habe den Analysten vorgeschickt, so der Verdacht.

Vorstandsposten müssen besetzt werden

Auch auf der anderen, der Arbeitnehmerseite im VW-Aufsichtsrat wächst einmal mehr die Skepsis gegenüber dem Konzernchef. So soll der Betriebsrat eine Vertragsverlängerung aktuell ablehnen. In dem Konflikt geht es offenbar um die Besetzung zentraler Posten im Konzernvorstand im nächsten Jahr. Finanzvorstand Frank Witter kündigte bereits sein Ausscheiden an, Einkaufsvorstand Stefan Sommer ist nach nicht einmal zwei Jahren im vergangenen Sommer gegangen.

Internationaler Vorstand?

Wie unsere Zeitung erfuhr, dreht sich der Streit nicht allein um Personalien – Diess soll etwa Audi-Finanzvorstand Arno Antlitz favorisieren. Vielmehr gehe es um den Zuschnitt und die Erweiterung der Ressorts sowie um die Themen Frauenquote und auch internationale Besetzung. Bis auf den Österreicher Diess stammen alle Vorstandsmitglieder des Weltkonzerns VW aus Deutschland.

Kosten müssen runter

Ein weiteres heikles Thema: Corona und Milliarden-Investitionen zwingen VW zu einer stärker ausgeprägten Kostendisziplin. Zwar wird das Wort Sparprogramm noch vermieden, eine Kostensenkung aber als „logische Konsequenz“ gesehen. Umzusetzen wäre sie unter anderem von den neuen Vorständen für Finanzen und Einkauf.

Osterloh: Diesen Streit kenne ich nicht

Aus der Wolfsburger VW-Zentrale ist in Richtung Betriebsrat zu hören: „Die Besetzung der Vorstandsposten ist wichtig und dringend. Wir brauchen eine Entscheidung, sonst wird die Transformation gebremst.“ Der Betriebsrat hingegen gibt sich bisher gelassen. Betriebsratschef Bernd Osterloh postete: „Diesen Streit kenne ich nicht. Mit dem Thema Personalien hat sich auch noch gar kein Aufsichtsrats-Gremium befasst. So oder so bin ich aber wie immer zuversichtlich, dass der Aufsichtsrat – wenn es dann soweit ist – die richtige Wahl treffen wird, um mit den richtigen Kandidatinnen (oder vielleicht auch Kandidaten) die Transformation der nächsten Jahre zu gestalten.“

Schauen wir mal.