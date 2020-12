Deutsche Bahn setzt über Weihnachten zusätzliche Züge ein

Mit zehn zusätzlichen Zügen mit jeweils 800 Plätzen will die Deutsche Bahn über die Weihnachtsfeiertage das Fahrgastaufkommen unter Einhaltung von Abständen bewältigen. Denn laut einem entsprechenden Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ rechnet die Bahn mit zusätzlichen Passagieren. Das Zusatzangebot solle verhindern, dass Fahrgäste dann eng zusammensitzen, heißt es darin.

Deutsche Bahn weitet Angebot aus

Die Ausweitung der Zugkapazitäten will der Staatskonzern demnach kurz vor Weihnachten umsetzen und bis zum Jahreswechsel aufrechterhalten. Fahren sollen die Züge auf beliebten Strecken – etwa zwischen Berlin, München, Frankfurt, dem Ruhrgebiet und Hamburg.

Beschlossen habe dies die Konzernspitze in der vergangenen Woche. Offiziell bestätigt sind die Pläne noch nicht. Am Mittwoch plant die Deutsche Bahn unter dem Motto „Sicher reisen in der Weihnachtszeit“ eine Pressekonferenz. Denkbar, dass das Feiertagsvorhaben dann verkündet wird.

Die Bahn bringt über die Feiertage zusätzliche Züge auf die Schienen. Foto: Boris Roessler / dpa

Züge durch Corona kaum ausgelastet

Personenverkehrsvorstand Berthold Huber hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass die Bahn ab Mitte Dezember „mit neuen Zügen zusätzlich tausende Sitzplätze und häufigere Fahrten auf vielen Hauptstrecken“ anbieten werde.

Der Konzern hatte vergangene Woche auch sein Reservierungssystem so geändert, dass in allen Zügen in den Großraumwagen nur noch ein Sitzplatz pro Doppelsitz reservierbar ist. Zudem gilt in den Zügen die Maskenpflicht. Die Auslastung in den Fernzügen der Bahn lag zuletzt bei lediglich 20 bis 25 Prozent.

