Bericht: Neue Hinweise auf Abschalteinrichtungen bei VW

Einem Bericht des „Report Mainz“ vom Dienstagabend zufolge gibt es neue Hinweise auf eine Abschalteinrichtung bei VW-Autos mit dem Dieselmotor EA 288. Das ARD-Fernsehmagazin ließ Abgas-Tests beim Golf 7 mit EA-288-Motor, Schadstoffklasse Euro 5, von Diesel-Nachrüstungsunternehmer und Ingenieur Martin Pley durchführen. Der stellte demnach fest, dass das Fahrzeug auf der Straße ein Vielfaches an Stickoxid-Emissionen (NOx) erzeugt gegenüber den Emissionen auf dem Prüfstand. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) erklärte laut Report, „dass keine als unzulässig einzustufenden Abschaltvorrichtungen festgestellt werden konnten“. Das KBA hat den Motortyp schon 2016 untersucht.

Abgas-Tester im Interessenkonflikt?

VW erklärt ebenfalls, die Fahrzeuge enthielten keine unzulässigen Abschalteinrichtungen. Der Autobauer bemängelt im Nachgang des Berichts zudem dessen „unredliche“ Darstellung. So twitterte ein Konzernsprecher noch am Abend: „Der Unternehmer Martin Pley, den ihr habt messen lassen, bietet Nachrüstsysteme für Diesel an. Diesen klaren Interessenkonflikt erwähnt der Autor in seinen Berichten mit keinem Wort. Warum nicht?“ Ein Twitter-Nutzer antwortet darauf, dass Pley wohl nicht für diesen Motor Nachrüstsysteme anbiete. Für den Sprecher bleibt das dennoch ein Interessenkonflikt – den Report Mainz verschweige, bekräftigt VW am Mittwoch. Das sei „unredlich“.

VW verweist auf gewonnene Rechtsstreits

Nach Angaben von VW haben sich Gerichte bereits mit 900 Kunden-Klagen zum Motor EA 288, dem Nachfolger des VW-Betrugsmotors EA 189, befasst. „99 Prozent der Klagen werden verloren“, heißt es aus Wolfsburg. Der Autobauer hat erst im Oktober eine Anti-Klage-Kampagne gestartet – auch als Antwort auf die Werbung zahlreicher Anwälte, die zum Gegenteil ermuntern: gegen VW zu klagen.