Flixbus: Fernbusanbieter fährt über Weihnachten wieder - 150 Ziele

Der Fernbusanbieter Flixbus hat angekündigt, sein Geschäft über Weihnachten und Silvester wieder aufzunehmen. Das Unternehmen hatte seinen Betrieb in Deutschland aufgrund der Coronavirus-Pandemie am 3. November eingestellt . Nun will Flixbus vorübergehend vom 17. Dezember bis zum 11. Januar wieder Verbindungen mit 150 Zielen anbieten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch Fahrten ins Ausland sind dann wieder möglich.

