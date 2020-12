Nun geht auch noch der Chef der VW-Konzern-Kommunikation

Zu der merkwürdigen Reihe von Zufällen im VW-Konzern ist am Donnerstagnachmittag ein weiterer hinzugekommen. Das Unternehmen teilte mit, dass Peik von Bestenbostel, Leiter der Konzern-Kommunikation, das Unternehmen zum 1. Januar verlässt. Zur Begründung hieß es, dass der Manager „im Rahmen einer geplanten Altersregelung“ ausscheide. Nachfolgerin wird Nicole Mommsen, die im August als stellvertretende Leiterin der Konzern-Kommunikation zu VW kam.

Machtkampf bei VW

Nicole Mommsen leitet künftig die VW-Konzern-Kommunikation. Foto: VW

Von Bestenbostel verlässt das Unternehmen in einer sehr turbulenten Zeit, in der eine transparente, souveräne Kommunikation wichtiger denn je ist. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf zwischen Konzernchef Herbert Diess und dem Betriebsrat. Dabei geht es um die Besetzung von Vorstandsposten und um die von Diess angestrebte Verlängerung seines 2023 endenden Vertrags. Dass der erfahrene Kommunikator von Bestenbostel nicht an Bord bleibt, bis der Konflikt überstanden ist, wirkt auf Beobachter des Konzerns irritierend. Welcher Kapitän verlässt das Schiff im Sturm?

Kritik aus dem Aufsichtsrat

Diess trifft nicht nur beim Betriebsrat auf Widerstand, sondern auch auf der Seite der Großaktionäre im Aufsichtsrat. Dort wird sein als brüskierend, zu forsch und zu egoistisch angesehener Führungsstil zunehmen kritisiert. Auffallend war in den vergangenen Wochen, dass Diess den Entscheidungsdruck im Aufsichtsrat offenbar erhöhen wollte. Dafür sorgte offenbar auch der Umgang mit zum Teil vertraulichen Informationen.

Alte Nachricht neu verpackt

Im Zusammenhang mit dem Konflikt sind auch zwei Nachrichten vom Mittwoch auffallend. So wurde eine Nachricht lanciert, die bei entsprechender Interpretation den Betriebsrat beschädigen könnte. Dabei geht es um die private Nutzung von Dienstwagen durch Mitglieder des Arbeitnehmervertreter. Die Nutzung wurde vom Unternehmen neu geregelt – das allerdings schon vor längerer Zeit, der Neuigkeitswert war nicht erkennbar.

Überraschender Abschied

VW teilte ebenfalls am Mittwoch mit, das Thomas Ulbrich das Unternehmen verlassen wird. Begründung: Er gehe aus „rein privaten Gründen nach einer extrem intensiven Arbeitsphase“. Das mag sein, ist dennoch irritierend. Denn Ulbrich verantwortet im Vorstand der Marke VW das Thema Elektro-Mobilität. Das hat beim Autobauer eine überragende strategische Bedeutung. Und: Der bodenständige, geradlinige Ulbrich genießt an vielen Stellen im Unternehmen einen sehr guten Ruf, gilt als kompetenter Macher. Er verstehe es, Mitarbeiter mitzunehmen. Deshalb wird ihm ein gutes Verhältnis zum Betriebsrat nachgesagt. Auch bei ihm stellt sich die Frage: Warum verlässt er das Unternehmen ausgerechnet in dieser Phase des Umbruchs?

Negative Schlagzeilen

Die Konflikte der jüngsten Zeit verursachten erneut eine Reihe von negativen Nachrichten. An dieser Stelle kommt wieder die Unternehmenskommunikation ins Spiel. Gut möglich, dass ihr vom Vorstand eine Mitverantwortung an dieser Entwicklung gegeben wird. Schließlich ist es Aufgabe der Kommunikation, das Unternehmen durch das Steuern von Nachrichten und Informationen in einem möglichst positiven Licht erstrahlen zu lassen. Der Aufsichtsrat jedenfalls ist nicht zufrieden mit der Nachrichtenlage.

VW-Aktie verliert

Inzwischen hat der Konflikt gefährliche Dimensionen erreicht. Das Bekanntwerden von Diess’ vergeblichen Bemühungen in Sachen Vorstandspersonalien und Vertragsverlängerung schwächt seine Position und damit die des Unternehmens. Offensichtlich stößt das auch den Anlegern sauer auf. Die VW-Vorzugsaktie hat binnen einer Woche rund 6 Prozent an Wert verloren. Zum Vergleich: Der Dax, in dem die VW-Aktie gelistet ist, blieb im selben Zeitraum stabil.