Diess räumt im Interview Machtkampf bei VW ein

VW-Chef Herbert Diess hat in einem Zeitungsinterview erstmals einen Machtkampf mit dem VW-Betriebsrat bestätigt. In der Auseinandersetzung geht es um die Besetzung von zwei Vorstandspositionen sowie um seine eigene Vertragsverlängerung. Diess gab sich optimistisch: „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen eine Entscheidung hinbekommen“, sagte er der „Wirtschaftswoche“ und kündigte an, seinen bis 2023 laufenden Vertrag erfüllen zu wollen. Zugleich ging er einen Schritt auf seinen Kontrahenten, Betriebsratschef Bernd Osterloh, zu. Er spiele mit ihm „in der gleichen Mannschaft“.

Diess räumte ein, dass die Besetzung des bereits freien Postens des Einkaufsvorstands sowie die Besetzung des Postens des Finanzvorstands im nächsten Jahr nicht einfach sei. Zugleich drängte er auf eine zeitnahe Entscheidung. „Wir können uns das nicht mehr leisten, weil viele wichtige Entscheidungen anstehen.“ Generell gelte: „Die Personalien sind eine komplexe Sache, bei der die verschiedenen Stakeholder – der Betriebsrat, die Eigentümerfamilien, das Land Niedersachsen – mitgenommen werden wollen.“ Nach Informationen unserer Zeitung geht es bei der Besetzung der Vorstandsposten nicht allein um Namen. So soll Diess für die Position des Finanzvorstands den aktuelle Audi-Finanzchef Arno Antlitz favorisieren. Vielmehr gehe es um den inhaltlichen Zuschnitt der Ressorts sowie um die Themen Frauenquote und Internationalität. Im Vorstand des Weltkonzerns VW stammt allein der Österreicher Diess nicht aus Deutschland. Ein schwieriges Thema ist auch die von Diess angestrebte Verlängerung seines Vertrags, zu der es bislang nicht gekommen ist. Widerstand kommt nicht nur aus dem Betriebsrat, sondern auch aus dem Kreis der VW-Großaktionäre. Die Risiken der Corona-Krise, die ohnehin noch lange Laufzeit seines Vertrags bis 2023 und Kritik an Führungsstil und Auftreten des VW-Chefs verhindern nach Informationen unserer Zeitung aktuell die Verlängerung des Vertrags. Der „Wirtschaftswoche“ sagte Diess zu seiner Vertragsverlängerung: „So wie ich es verstehe, will man mit einer strategischen Weichenstellung dem Ganzen eine Kontinuität und Perspektive geben. Wobei mein Vertrag noch bis 2023 läuft. Und ich habe vor, diesen Vertrag zu erfüllen.“ Der VW-Chef ging in dem Interview auch auf das Verhältnis zum Betriebsrat und dessen Vorsitzenden Osterloh ein. „Herr Osterloh weiß, was er an mir hat“, sagte Diess. Und weiter: „Natürlich spielen wir auf unterschiedlichen Positionen. Aber wir versuchen, uns überwiegend Bälle zuzuspielen“. Dass Osterloh internationale Investorenkonferenzen abhalte, auf denen er Analysten und Großinvestoren die Strategie von VW erläutere, sei für ihn kein Problem, sagte Diess. „Wir haben mit Bernd Osterloh einen Betriebsratschef, der das kann. Er denkt unternehmerisch und kommt gut an.“