Landvolk-Chef: Einzelhändler sind harte Hunde

Hunderte Landwirte haben von Montagabend bis Dienstagmorgen zahlreiche Lager des Discounters Aldi Nord blockiert. „Ich schätze, dass in der Nacht rund 800 Schlepper vor den Lagern waren“, sagte der Sprecher der Bauern-Protestbewegung „Land schafft Verbindung“, Anthony Lee. Es seien auch viele Landwirte mit ihren Autos zu den Blockaden gefahren. Am Dienstagvormittag seien die Landwirte wieder abgezogen, nachdem Aldi ein Gesprächsangebot für Freitag abgegeben habe. Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land, erklärt im Interview mit unserer Zeitung, warum der Ärger groß ist – in unserer Region aber vergleichsweise wenig protestiert wird.

Herr Löhr, in ganz Niedersachsen sind die Landwirte auf den Beinen, nur in unserer Region ist es ruhig. Woran liegt das? Dem ist nicht so. Vor dem Aldi-Lager in Salzgitter haben Montagabend auch Schlepper gestanden. Vor 14 Tagen gab es vor dem Lidl-Lager in Salzgitter zudem auch eine Blockade. Aber die Blockaden gibt es hier nicht in großer Anzahl. Das hängt mit der regionalen Ausrichtung der Landwirtschaft zusammen. Wir haben hier Ackerbau, dort, wo viel protestiert wird, gibt es Viehhaltung. Die Schweinehalter haben wegen Corona und der Afrikanischen Schweinepest mit dramatischen Preiseinbrüchen zu kämpfen. Auch die Milchbauern stehen bei den Preisen unter Druck. Mehr zum Thema: Hunderte Traktoren blockieren Discounter-Lager in Niedersachsen Spitzengespräch nach Bauernprotesten ohne konkretes Ergebnis Landwirte demonstrieren in Salzgitter gegen Umweltpolitik Es ist also vor allem die Preispolitik, die die Landwirte so aufregt? Wir haben im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) eine unglaubliche Konzentration. Die vier Großen – Rewe, Aldi, Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land Foto: Philipp Ziebart / /BestPixels.de Lidl und Edeka – machen 90 Prozent des Umsatzes aus. Die Politik hat diese Marktmacht zum Teil befeuert, etwa Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister, der die Fusion von Tengelmann und Rewe – die das Kartellamt wohlbemerkt untersagte – durchgesetzt hat. Seit wenigen Wochen gibt es nun einen Gesetzentwurf von Agrarministerin Julia Klöckner, der auf fairere Handelsbeziehungen zwischen Händlern und Landwirten zielt. Da geht es zum Beispiel um Listungsgebühren, die Bauern noch zahlen müssen, damit sie beim Händler überhaupt verkaufen dürfen. Wegen dieses Gesetzesentwurfs hat sich der LEH wutentbrannt direkt an das Bundeskanzleramt gewandt. Obwohl die Händler bei den gefallenen Preisen für Schweinefleisch gerade eine große Marge einfahren.

Das hat die Landwirte auf die Palme gebracht. Sie haben sich spontan über Whatsapp-Gruppen aus der Struktur von „Land schafft Verbindung“ organisiert. Ist denn eine Lösung in Sicht? Bei einer Videokonferenz mit Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast, Vertretern des LEH und Landwirten ist man nicht viel weiter gekommen. Es sollen nun Konzepte erarbeitet werden, die die Landwirtschaft gegenüber der großen Marktmacht des LEH besser stellt. Die Verhandlungen dazu werden aber voraussichtlich sehr schwierig werden. Die Händler sind harte Hunde.