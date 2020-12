Einzelhandel droht Weihnachts-GAU

Ein Bild aus einer anderen Zeit: Passanten erledigen Weihnachtseinkäufe in der Braunschweiger Innenstadt.

Nun also doch: Niedersachsen verschärft die Corona-Auflagen. Das könnte dazu führen, dass die „nicht lebensnotwendigen“ Geschäfte zwischen Weihnachten und Neujahr, möglicherweise sogar noch länger, geschlossen bleiben müssen. „Darüber wird man sich in den nächsten Tagen mit den anderen Ländern und mit dem Bund austauschen“, hieß es am Donnerstag vom Land. Für den Einzelhandel wäre das ein weiterer schwerer Schlag, der größte anzunehmende Umfall (GAU) ausgerechnet zu Weihnachten.



Weil fordert bundesweit einheitliches Handeln Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt sich für ein geschlossenes Vorgehen in Deutschland ein. „In kaum einem anderen Bereich ist ein bundesweit einheitliches Handeln so angesagt wie bei der Schließung von Teilen des Einzelhandels. Andernfalls riskieren wir länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen“, wird er in einer Erklärung des Landes zitiert. Diese Aussage verringert die Aussicht, dass es noch ein Zurück der Ankündigung geben wird. Handelsverband will staatliche Hilfen Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen und Chef der Geschäftsstelle Braunschweig des Handelsverbands Harz-Heide, fordert im Fall einer neuen Schließungsverordnung Ausgleichszahlungen für die Händler. Die müssten angelehnt sein an die staatlichen Hilfen für Gastronomen, denen 75 Prozent des entgangenen Umsatzes ersetzt wird. 20 bis 30 Prozent des Umsatzes in der Weihnachtszeit Seine eigentliche Forderung ist aber eine andere: Die Geschäfte sollten bis Silvester geöffnet bleiben dürfen. So könnten sie noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. In den letzten beiden Monaten eines Jahres erwirtschafteten Einzelhändler außerhalb des Lebensmittelbranche zwischen 20 und 30 Prozent ihres Jahresumsatzes. Soll heißen: Das Weihnachtsgeschäft ist für sie von großer Bedeutung. Kundenfrequenz um 40 bis 50 Prozent niedriger „An einem Handelstag zwischen Weihnachten und Neujahr wird in Deutschland im Durchschnitt eine Milliarde Umsatz im Einzelhandel erzielt“, verdeutlicht Krack. Auf Niedersachsen entfielen davon 90 Millionen bis 100 Millionen Euro pro Tag. Werde nun diese Umsatzquelle trocken gelegt, dann werde der Handel zusätzlich getroffen. Schon jetzt sei das Weihnachtsgeschäft von Corona beeinträchtigt, sagt Krack. „An Wochentagen im November lag die Kundenfrequenz in Braunschweig 40 bis 50 Prozent unter dem Niveau normaler Jahre.“ Das wirke sich zwangsläufig auf den Umsatz aus. Verband erwartet mehr Insolvenzen Ohnehin sei das Coronajahr für den Einzelhandel „ein ganz dickes Brett“, sagt Krack. Ihm seien viele Händler bekannt, die keine staatlichen Hilfen bekommen hätten. „Oft war das der Fall, weil die Umsatzgrenze nur knapp verfehlt wurde.“ Er erwartet daher eine „signifikante Steigerung“ der Einzelhandelsinsolvenzen, wenn das Aussetzen der Insolvenzanzeigepflicht am 31. Dezember endet. „Kunden entwickeln lokales Wir-Gefühl“ Dass Einzelhändler in kleinen uns mittleren Städten stärker betroffen sind von den Coronafolgen als Händler in Oberzentren wir Braunschweig, bestätigt Krack nicht. Im Gegenteil: „Viele Händler spielen uns zurück, dass ihre Kunden ein lokales Wir-Gefühl entwickeln“. Erhärtet sich dieser Eindruck, dann hätte Corona zumindest eine positive Folge. Sorge: Ansturm von Kunden Krack kann die von Corona ausgelösten Schließungen im Einzelhandel nur schwer nachvollziehen. So fehlten Beweise dafür, dass Geschäfte die Ausbreitung des Virus begünstigten. Seine Befürchtung: Eine flächendeckende Schließung von Geschäften löst im Vorfeld einen Ansturm von Kunden aus, die zum Beispiel dann noch rasch Weihnachtsgeschenke einkaufen wollen. „Dann haben wir genau die Menschenansammlung, die wir eigentlich nicht wollen“, sagt er.