Kurzarbeit im VW-Werk Braunschweig

Nun erwischt es auch das Volkswagen-Werk Braunschweig. Weil im VW-Fahrzeugwerk Wolfsburg wegen Lieferengpässen bereits kurzgearbeitet wird, muss auch die Produktion im Komponentenwerk Braunschweig heruntergefahren werden.

Nach Unternehmensangaben sind in dieser Woche an verschiedenen Tagen in unterschiedlichen Abteilungen in Summe etwa 1000 Mitarbeiter in Braunschweig von Kurzarbeit betroffen. Angemeldet wurde die Kurzarbeit demnach bis zum 28. Februar. Aus dem Komponentenwerk Salzgitter, das Motoren herstellt, war am Montag zu erfahren, dass es dort bisher keine Auswirkungen gibt, also vorerst im geplanten Umfang produziert wird.

In Braunschweig werden weniger Komponenten abgerufen

Weil in Wolfsburg die Produktion bereits heruntergefahren wurde, werden in Braunschweig entsprechend weniger Komponenten abgerufen. Dort werden unter anderem Lenkungen, Fahrwerke und Batteriesysteme für Konzernmodelle produziert. Im Stammwerk Wolfsburg wurde die Golf-, Tiguan-, Touran- und Tarraco-Fertigung gedrosselt. Grund sind Lieferengpässe bei Sitzschäumen und Halbleitern. Zu den Engpässen kommt es nach Unternehmensangaben als Folge der Corona- Pandemie. So habe etwa der Zulieferer für Sitzschäume seine Produktion wegen der Corona-Folgen geschlossen.

Es könnte weitere Kurzarbeit geben

Wie es vom Autobauer am Montag hieß, wird das weitere Vorgehen kurzfristig und situativ entschieden – es hängt von der jeweils aktuellen Entwicklung ab. Das kann auch bedeuten, dass noch weitere Kurzarbeitstage angesetzt werden.

Fake-News sorgen für Unruhe

Zusätzlich sorgen derzeit Falschmeldungen für erhebliche Unruhe und auch Ärger bei VW. In sozialen Medien wie „WhatsApp“ kursiert seit Tagen eine Sprachnachricht. In ihr wird unter dem Verweis auf den VW-Betriebsrat von einem Mann behauptet, Deutschland stehe vor einem „kompletten harten Lockdown“ mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft und das private Leben. Die Verschärfung sei bereits mit dem VW-Betriebsrat besprochen. Ein Sprecher des Volkswagen-Konzernbetriebsrats sagt dazu am Montag: „Das sind Fake-News. Nichts davon ist wahr. Wir weisen den Mist aus dieser Sprachnachricht entschieden zurück. Es handelt sich um ein völlig frei erfundenes Gerücht, oder um es noch klarer zu sagen: um eine zwei Minuten lange Scheißhausparole.“