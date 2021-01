Braunschweig-Salzgitter soll Wasserstoff-Zentrum werden

Den Zuschlag für die vom Bundesforschungsministerium geförderte „Forschungsfabrik Batteriezelle“ erhielt unsere Region 2019 nicht. Das von Anja Karliczek (CDU) geführte Bundesministerium vergab das 500-Millionen-Euro-Projekt nach Münster – weil das die Heimat der Ministerin ist, hatte diese Entscheidung stets ein Geschmäckle.

Nun unternimmt man in unserer Region einen neuen Anlauf – dieses Mal geht es um die Ansiedlung eines Wasserstoff-Zentrums, genauer um ein „Technologie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie“, das das Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) aufbauen will. Wie die Allianz für die Region (Gesellschafter ist unter anderem die FUNKE Medien Niedersachsen GmbH, zu der auch diese Zeitung gehört) und das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) jetzt mitteilten, reichten sie gemeinsam mit der TU und zwölf weiteren Partnern sowie rund 80 Unterstützern am Mittwochabend ihre Bewerbung für Niedersachsen mit dem Standort Braunschweig-Salzgitter bei dem Wettbewerb ein.

Zentrum soll Transformation vorantreiben

Das geplante Zentrum soll laut Mitteilung Think Tank, Entwicklungszentrum und Praxiscampus werden, um zukunftsweisende Mobilitätsanwendungen im Rahmen der Wasserstofftechnologien zu ermöglichen. Bundesverkehrsminister Scheuer erklärte zu dem geplanten Zentrum: „Gerade kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups wird das Zentrum die benötigte Entwicklungsumgebung bieten, um sich auf dem internationalen Markt zu positionieren.“ Durch das Zentrum werde der Transformationsprozess der Automobilzulieferindustrie vorangetrieben. Es würde außerdem dafür sorgen, „dass aus innovativen Technologien deutscher Unternehmen marktfähige Produkte werden“.

Allianz: „Wir bieten ausgebaute Struktur“

In Braunschweig und Salzgitter sind zahlreiche Forschungseinrichtungen zu Hause, die sich der Mobilität von morgen widmen. Unter anderem etwa die Batterie-Forschung Battery Lab Factory, das Niedersächsische Forschungszentrum für Luftfahrt (NFL), das NFF selbst oder der Wasserstoffcampus Salzgitter. Zudem ist der Riesen-Autobauer Volkswagen in direkter Nachbarschaft. Aus Sicht der Bewerber bietet der Standort Braunschweig-Salzgitter eine ausgebaute und eng vernetzte Infrastruktur sowohl auf energiewirtschaftlicher als auch auf forschungs- und industriebasierter Ebene.

Anwendung für Autos, Flugzeuge, Bahn und Schiffe

Das niedersächsische Konzept umfasst demnach vier Themenschwerpunkte: Die offene Plattform für eine wasserstoffbasierte Mobilität, eine Innovationsstelle Mittelstand und Start-up, eine Zertifizierungs- und Pränormierungsstelle sowie eine Entwicklungs- und Anwendungsstelle. „Unsere Konzeptidee verfolgt den Ansatz der Bündelung regionaler sowie bundesweiter Kompetenzen hinsichtlich wasserstoffbasierter Brennstoffzellentechnologie für unterschiedliche Mobilitätsanwendungen wie Pkw, Flugzeug, Bahn oder Schiff“, sagt Prof. Thomas Vietor, Vorstandssprecher des NFF. Hierdurch werde ein starkes Netzwerk aus nationalen und internationalen Industrie- und Forschungsinstitutionen geschaffen.

Zentrum als „Baustein zu klimaneutraler Mobilität“

Einer der Unterstützer der Bewerbung ist laut Mitteilung Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er sieht demnach in dem geplanten Technologiezentrum „einen wichtigen Baustein in Richtung klimaneutraler Mobilität“. Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Allianz ist, erklärte, dass die Allianz für die Region mit der Teilnahme am Standortwettbewerb ein erhebliches Potenzial sehe, zur nachhaltigen Verkehrs- und Energiewende beizutragen. Ulrike Witt, die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Braunschweig, zeigte sich überzeugt, dass das Wasserstoffzentrum „auch die regionalen Wertschöpfungsketten stärken“ würde.

Duisburg und Rhein-Neckar gehen auch ins Rennen

Auch andere Bundesländer bewerben sich mit Standorten: Baden-Württemberg etwa schickt die Metropolregion Rhein-Neckar ins Rennen, Nordrhein-Westfalen den Standort Duisburg und Bayern tritt mit Pfeffenhausen bei Landshut an. Der bundesweite Wettbewerb ist zweistufig aufgebaut. Voraussichtlich im März sollen bis zu drei Finalisten, ausgewählt durch die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Now und den Projektträger Jülich, feststehen. Das Bundesverkehrsministerium will dann eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzbarkeit der Konzepte in Auftrag geben. Diese bildet laut Ministerium die Basis für die finale Standortwahl zum Aufbau des Zentrums. Angaben zu Fördersumme macht das Bundesverkehrsministerium nicht.

Mehr zum Thema Wasserstoff: