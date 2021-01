Fehlende Halbleiter - VW prüft offenbar Schadenersatz

Wegen Lieferengpässen bei Halbleiter-Bauteilen wie Mikrochips und Sensoren musste VW schon seine Produktion drosseln. Jetzt prüft der Autobauer offenbar Schadenersatzansprüche gegen die Zulieferer Bosch und Continental, wie die „Automobilwoche“ am Sonntag berichtete. VW wollte sich demnach nicht dazu äußern.

Die Lieferengpässe haben bereits die Bundesregierung auf den Plan gerufen. So hat, wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtete, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Taiwan per Brief um Hilfe gebeten. Darin hob er die hohe Bedeutung des in Taiwan ansässigen Halbleiterherstellers TSMC als zentralen Lieferanten der deutschen Autobauer hervor. Diese sprächen bereits mit TSMC, um eine Lösung für die Versorgungsprobleme zu finden.

VW hat sowohl im Werk Wolfsburg wie auch im Werk Braunschweig Kurzarbeit wegen der fehlenden Bauteile angemeldet. Die mangelnde Verfügbarkeit sorgt nach Angaben von VW für Produktionseinschränkungen auch in China, Nordamerika und Europa. Betroffen seien Fahrzeuge der Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, Škoda, Seat sowie im begrenzten Umfang Audi.

