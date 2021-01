So, 24.01.2021, 17.04 Uhr

Ab sofort gelten in Deutschland verschärfte Kontrollen für Einreisende aus so genannten Hochrisikogebieten. Dabei handelt es sich um Länder, bei denen der so genannte Inzidenzwert bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt.