Spitzen-Koch beglückt Patienten in Klinik in Brandenburg

Di, 26.01.2021, 10.29 Uhr

Im Klinikum Bad Belzig in Brandenburg bekommen die Patienten kein typisches Krankenhaus-Essen: Dort ist seit einigen Monaten der Spitzenkoch Peter Frühsammer am Werk, der in mehreren Sterne-Restaurants gearbeitet hat.