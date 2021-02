Früheres Trump-Casino in Atlantic City gesprengt

Do, 18.02.2021, 12.51 Uhr

Unter dem Jubel zahlreicher Schaulustiger ist ein riesiges Casino-Gebäude in Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey in sich zusammengebrochen. Das Hochhaus war 1984 eröffnet worden und gehörte dem früheren US-Präsidenten Donald Trump, der dafür zwischenzeitlich Konkurs anmeldete.