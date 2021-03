"Ever Given": Stau am Suez-Kanal löst sich nur langsam auf

"Ever Given": Stau am Suez-Kanal löst sich nur langsam auf Di, 30.03.2021, 11.04 Uhr Am Suez-Kanal wird es wohl noch Tage dauern, bis sich der Schiffsverkehr normalisiert: Nach der Havarie des Mega-Frachters "Ever Given" müssen sich die Besatzungen von mehr als 400 Schiffen gedulden, bis sie durch das Nadelöhr des Welthandels kommen.

