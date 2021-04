Erste Corona-Lockerungen in Portugal

Erste Corona-Lockerungen in Portugal

Mo, 05.04.2021, 15.57 Uhr

In Portugal sind am Montag Museen, Schulen und Außenbereiche von Cafés erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder geöffnet worden. Weitere Öffnungsschritte sollen in den kommenden Wochen folgen.