Rekordbrücke in Portugal - nichts für schwache Nerven

Fr, 30.04.2021, 11.41 Uhr

Die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt wird am Sonntag in Nordportugal eröffnet. Das Bauwerk nahe Arouca ist 516 Meter lang und führt in einer Höhe von 175 Metern über den Fluss Paiva.