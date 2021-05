Mexiko-Stadt: Viele Tote bei Einsturz von U-Bahn-Brücke

Di, 04.05.2021, 11.21 Uhr

In Mexiko-Stadt ist eine U-Bahn-Brücke eingestürzt und hat mindestens 20 Menschen in den Tod gerissen. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, als das Bauwerk unter dem Gewicht einer Bahn zusammenbrach. +SEE ALSO VIDI99A3BZ_EN, VIDI99A3LL+