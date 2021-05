Selbstfahrendes Schiff soll Atlantik überqueren

Fr, 07.05.2021, 07.09 Uhr

In Kürze soll die "Mayflower 400" in England in See stechen - ohne auch nur ein Besatzungsmitglied an Bord, denn das Schiff fährt autonom. Ob die Jungfernfahrt in die USA stattfinden kann, hängt auch davon ab, ob die Behörden der Fahrt zustimmen.