Amazon-Gründer Bezos will im Juli ins All fliegen

Mo, 07.06.2021, 18.43 Uhr

Amazon-Gründer Jeff Bezos will am ersten bemannten Flug seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin ins All teilnehmen. Am 20. Juli will er mit seinem Bruder Mark abheben.