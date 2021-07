Mysteriöse Steine entfachen Diamantenrausch in Südafrika

Fr, 02.07.2021, 07.28 Uhr

In Südafrika herrscht ein Diamantenrausch: Tausende Menschen haben sich in der Hoffnung auf einen wertvollen Fund an einen entlegenen Berghang begeben, nachdem kürzlich ein Viehhirte in der Provinz KwaZulu-Natal unbekannte kristallartige Steine ausgegraben hatte.