Milliardär Branson für eine Stunde im All

Milliardär Branson für eine Stunde im All

Mo, 12.07.2021, 12.52 Uhr

Einmal Weltraum und wieder zurück: Der britische Milliardär Richard Branson hat sich seinen Traum vom Flug ins All erfüllt. Ab 2022 will er mit seinem Unternehmen Virgin Galactic zahlende Weltraumtouristen ins All bringen.