Merkel trifft Biden im Weißen Haus

Do, 15.07.2021, 20.54 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus in Washington eingetroffen. Am Abend will Biden ein offizielles Abendessen mit Merkel und ihrem Ehemann Joachim Sauer geben.