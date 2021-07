Im von der Flut betroffenen Altenahr in Rheinland-Pfalz liegen sich zwei Brüder weinend vor ihrem zerstörten Elternhaus in den Armen. Zahlreiche Häuser in dem Ort wurden komplett zerstört oder stark beschädigt, es gibt zahlreiche Todesopfer. Die Spenden des VW-Konzerns und der Belegschaft gehen nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.