Weniger Müll: Delfine zurück in Lissabon

So, 08.08.2021, 15.08 Uhr

Delfine sind in die Mündung des Flusses Tejo in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zurückgekehrt und locken neue Touristen an. Durch die Corona-Pandemie ging die Schifffahrt zurück und die Gewässer wurden sauberer und ruhiger.